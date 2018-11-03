Після виступу однієї з конкурсанток кастингу 10 «Х-фактор»-9 судді проекту Олег Винник і Дмитро Шуров поділилися історіями про своїх батьків. Читайте далі.

Більше на тему: Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник вперше показав свою сім’ю

Першим розповів про своїх батьків Олег Винник. З великою ніжністю і любов’ю в голосі він розповів про свою маму:

«Я схожий на маму. Вона у мене була такою «запальничкою». На всіх весіллях, хто перший починає пісню — то це моя мама. А ось у батька зовсім не було музичного слуху».

Після таких слів, Дмитро Шуров вирішив поділитися історією про своїх батьків:

«Мій батько художник, хоча і дальтонік. Все життя малює фарбами картини і великі мурали на будинках. Він завжди запитував де який колір».

Більше на тему: Найкращі пісні гурту Pianoбой до Дня народження Дмитра Шурова у виконанні учасників «Х-фактор»

Про що ще розповіли улюблені артисти, дивіться у випуску 10 «Х-фактор»-9!

Video: Олег Винник і Дмитро Шуров розповіли про своїх батьків на кастингу «Х-фактор»-9 Після виступу однієї з конкурсанток кастингу 10 Х-фактор-9 судді проекту Олег Винник і Дмитро Шуров поділилися історіями про своїх батьків. Читайте далі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ