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Телеканал СТБ / Національний день сендвіча в США: рецепти від кулінарів «МастерШеф»-8 до свята

Національний день сендвіча в США: рецепти від кулінарів «МастерШеф»-8 до свята

Телеканал СТБ

Сьогодні, 3 листопада, відзначається Національний день сендвіча в США. Кулінари «МастерШеф» Євген Кірсанов і Сержик Файний поділилися рецептами найсмачніших сендвічів. Історію свята і покрокові рекомендації приготування знайдете в матеріалі.

сєндвич мастершеф 8

Історія свята

3 листопада в Америці шанують найпопулярнішу закуску! Сендвіч — це два шматки хліба з будь-якою начинкою. У нього можна покласти, що душі завгодно: м’ясо, рибу, ковбасу, сир, джем, арахісове масло, зелень, салат тощо. Звичний для нас бутерброд вважається «відкритим» сендвічем.

Своє «ім’я» сендвіч отримав від Джона Монтегю, графа Сендвіча, англійського дипломата і Першого лорда Адміралтейства.

Як свідчить одна з найпопулярніших легенд, Монтегю придумав сендвіч, щоб отримати швидкий перекус за грою в карти. Може, звучить і банально, але зате як винахідливо! Граф Джон міг днями просиджувати за столом, так захоплювали його азартні ігри. А їсти щось треба було…

І ось одного разу суперник став скаржитися на Монтегю, що той нібито забруднив жирними руками карти. Граф був кмітливим і наказав слузі принести скибочку м’яса, заховану між двома шматками хліба. Так і з’явився всіма улюблений сендвіч!

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Сендвіч-гриль з індичкою, грушею і шпинатом від Євгена Кірсанова

Інгредієнти:

Гірчиця — 2 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Соєвий соус — 50 г

Філе індички — 200 г

Житній хліб — 4 шматочки

Сир «Чеддер» — 50 г

Груша — 1/2 шт.

Шпинат — 10 г

Оливкова олія

Маринад для філе індички:

Мед — 1 ст. л.

Гірчиця — 1 ст. л.

Соєвий соус — 50 г

Оливкова олія — ​​10 г

Приготування:

  1. Нарізати філе індички тоненькими пластинками вздовж і викласти в маринад. Залишити маринуватися в холодильнику на ніч.
  2. Викласти замариноване філе на розпечену сковороду і обсмажити з двох сторін.
  3. Розрізати грушу на дві частини, вирізати серцевину і нарізати тонкими пластинами.
  4. На поверхню викласти два шматочки хліба, трохи намастити їх медом і гірчицею. Покласти обсмажене філе індички, нарізану грушу, листя шпинату і сир «Чеддер». Все це накрити другим шматочком хліба.
  5. Злегка змастити оливковою олією сковороду і обсмажити з обох сторін сендвічі до розтопленого сиру. Розріжте сендвічі навпіл і подавайте гарячими.

Кубинський сендвіч від Сержика Файного

Інгредієнти:

Для маринаду:

  • Апельсин — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Лайм — 2 шт.
  • Часник — 4 головки
  • Цибуля — 1 шт.
  • Сіль
  • Перець

Для сендвіча:

  • Багет або бездріжджова чиабата
  • Солоні огірки
  • Сир швейцарський
  • Балик або шинка
  • Діжонська (крупна) або французька гірчиця
  • Вершкове масло
  • Свиняча вирізка — 1 кг

Приготування:

  1. Приготувати маринад: видавити соки з цитрусових в гастроємність, додати часник, сіль і перець, покласти вирізку в цей маринад і залишити на 7-8 годин.
  2. Потім дістати вирізку і обсмажити на сковороді до золотистої скоринки з обох сторін. Запікати 15 хвилин при 200 градусах в духовці.
  3. Зібрати сендвіч.
  4. Хліб намастити вершковим маслом і злегка підсмажити на грилі або на сковороді, потім зібрати сендвіч.
  5. Намастити багет гірчицею, додати сир, шинку або балик, скибочки свинячої вирізки. В кінці додати огірки.
  6. Закрити зверху і відправити ще під прес на 1 хвилину або ж зробити це на грилевій сковороді до утворення смужок на хлібі.

Смачного!

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