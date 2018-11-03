Сьогодні, 3 листопада, відзначається Національний день сендвіча в США. Кулінари «МастерШеф» Євген Кірсанов і Сержик Файний поділилися рецептами найсмачніших сендвічів. Історію свята і покрокові рекомендації приготування знайдете в матеріалі.
Історія свята
3 листопада в Америці шанують найпопулярнішу закуску! Сендвіч — це два шматки хліба з будь-якою начинкою. У нього можна покласти, що душі завгодно: м’ясо, рибу, ковбасу, сир, джем, арахісове масло, зелень, салат тощо. Звичний для нас бутерброд вважається «відкритим» сендвічем.
Своє «ім’я» сендвіч отримав від Джона Монтегю, графа Сендвіча, англійського дипломата і Першого лорда Адміралтейства.
Як свідчить одна з найпопулярніших легенд, Монтегю придумав сендвіч, щоб отримати швидкий перекус за грою в карти. Може, звучить і банально, але зате як винахідливо! Граф Джон міг днями просиджувати за столом, так захоплювали його азартні ігри. А їсти щось треба було…
І ось одного разу суперник став скаржитися на Монтегю, що той нібито забруднив жирними руками карти. Граф був кмітливим і наказав слузі принести скибочку м’яса, заховану між двома шматками хліба. Так і з’явився всіма улюблений сендвіч!
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Сендвіч-гриль з індичкою, грушею і шпинатом від Євгена Кірсанова
Інгредієнти:
Гірчиця — 2 ст. л.
Мед — 2 ст. л.
Соєвий соус — 50 г
Філе індички — 200 г
Житній хліб — 4 шматочки
Сир «Чеддер» — 50 г
Груша — 1/2 шт.
Шпинат — 10 г
Оливкова олія
Маринад для філе індички:
Мед — 1 ст. л.
Гірчиця — 1 ст. л.
Соєвий соус — 50 г
Оливкова олія — 10 г
Приготування:
- Нарізати філе індички тоненькими пластинками вздовж і викласти в маринад. Залишити маринуватися в холодильнику на ніч.
- Викласти замариноване філе на розпечену сковороду і обсмажити з двох сторін.
- Розрізати грушу на дві частини, вирізати серцевину і нарізати тонкими пластинами.
- На поверхню викласти два шматочки хліба, трохи намастити їх медом і гірчицею. Покласти обсмажене філе індички, нарізану грушу, листя шпинату і сир «Чеддер». Все це накрити другим шматочком хліба.
- Злегка змастити оливковою олією сковороду і обсмажити з обох сторін сендвічі до розтопленого сиру. Розріжте сендвічі навпіл і подавайте гарячими.
Кубинський сендвіч від Сержика Файного
Інгредієнти:
Для маринаду:
- Апельсин — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Лайм — 2 шт.
- Часник — 4 головки
- Цибуля — 1 шт.
- Сіль
- Перець
Для сендвіча:
- Багет або бездріжджова чиабата
- Солоні огірки
- Сир швейцарський
- Балик або шинка
- Діжонська (крупна) або французька гірчиця
- Вершкове масло
- Свиняча вирізка — 1 кг
Приготування:
- Приготувати маринад: видавити соки з цитрусових в гастроємність, додати часник, сіль і перець, покласти вирізку в цей маринад і залишити на 7-8 годин.
- Потім дістати вирізку і обсмажити на сковороді до золотистої скоринки з обох сторін. Запікати 15 хвилин при 200 градусах в духовці.
- Зібрати сендвіч.
- Хліб намастити вершковим маслом і злегка підсмажити на грилі або на сковороді, потім зібрати сендвіч.
- Намастити багет гірчицею, додати сир, шинку або балик, скибочки свинячої вирізки. В кінці додати огірки.
- Закрити зверху і відправити ще під прес на 1 хвилину або ж зробити це на грилевій сковороді до утворення смужок на хлібі.
Смачного!