Цієї суботи, 03.11.2018, шоу «Х-фактор»-2018 підготувало для глядачів чимало сюрпризів. На кастинг в Києві прийде зірка 90-х EL Кравчук! Навіщо чоловік приїхав на найграндіозніше вокальне шоу країни?

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Дивіться відеоанонси випуску 9 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Києві:

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від десятого кастингу в Києві Х-фактор 9 випуск 10 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Києві прийде зірка 90-х EL Кравчук! Навіщо чоловік приїхав на найграндіозніше вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від десятого кастингу в Києві Х-фактор 9 випуск 10 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Києві прийде зірка 90-х EL Кравчук! Навіщо чоловік приїхав на найграндіозніше вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі

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