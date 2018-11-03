PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Євробачення-2019: що потрібно знати туристу про Тель-Авів

Євробачення-2019: що потрібно знати туристу про Тель-Авів

Телеканал СТБ

Наближається Євробачення-2019, тому краще заздалегідь спланувати все для успішної поїздки на міжнародний конкурс. Нагадуємо, що майданчиком для заходу стане другий павільйон комплексу Expo Tel Aviv. Що потрібно знати тим, хто збирається поїхати в Тель-Авів на Євробачення-2019, читайте в матеріалі.

У травні 2019 року відбудеться довгоочікуване Євробачення-2019. Міжнародний конкурс пройде 64-й раз і буде готовий знову підкорити ваші серця. Якщо ви збираєтеся поїхати на цей захід, обов’язково продумайте кожну дрібницю і купуйте квитки заздалегідь. Відомо, що пісенний конкурс пройде в Ізраїльському центрі ярмарків, який розташований на бульварі Роках. Нагадуємо, що Євробачення-2019 пройде 14, 16 (півфінали) та 18 травня (фінал).

Більше на тему: СТБ і UA: ПЕРШИЙ продовжили співпрацю з проведення Національного відбору на Євробачення ще на три роки

Відомо, що місце, де будуть проходити всі конкурсні дні, розраховане лише на 10 тисяч глядачів. Але якщо враховувати місця для апаратури і не тільки, організатори розуміють, що є можливість вмістити туди тільки 9 тисяч людей. Ізраїльські засоби масової інформації поширили інформацію про те, що в продаж надійде ще менше квитків, тому що 3 тисячі місць вже зарезервовані для Європейського мовного союзу. Поки квитків немає у продажу, але торік вони вийшли в кінці листопада. Придбати заповітну путівку можна буде не тільки на сам конкурс, а й на їх репетиції.

євробачення 2019

У перервах між тими днями, коли буде проходити Євробачення-2019, туристи можуть вирушити на екскурсію. Тель-Авів дивовижне місце, яке поєднує в собі стародавні споруди і сучасні пам’ятки. Почніть свій відпочинок з Яффо. Дивним фактом є те, що перші поселення на території стародавнього міста були засновані ще в другому тисячолітті до н. е.

Більше на тему: Євробачення-2019: Ірландія запрошує виконавців на прослуховування

євробачення

Наступною зупинкою зробіть прекрасне місце під назвою – Біле місто. Кілька районів в самому центрі Тель-Авіва закохають в себе з першого погляду. Відомо, що вони були зведені ще в першій половині двадцятого століття для євреїв, які виїхали з Європи з причини переслідувань. Біле місто – це всесвітня спадщина спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

євробачення 2019

Відчуйте, що таке справжній контраст! Після поїздки в попередні міста рушайте в Центр Азріель. Це комплекс з трьох хмарочосів, такого ви ще точно не бачили. Висота веж становить 150 метрів – круглої, квадратної, трикутної форми.

Більше на тему: Євробачення-2019: Ізраїль чекає неймовірний потік туристів

І, звичайно ж, варто побувати на набережній Тель-Авіва, в Старому порту і в Музеї Ілани Гур.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати