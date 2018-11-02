Любовний гороскоп на листопад 2018 року прогнозує нові знайомства, приємні сюрпризи та зміни. Але будьте обережні, уникайте необачних і поспішних рішень. Чого остерігатися і на що звернути увагу кожному знаку зодіаку — читайте в любовному гороскопі на листопад 2018 року від переможця «Битви екстрасенсів» в Україні та постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

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Любовний гороскоп на листопад 2018 – Овен

Листопад закрутить одиноких Овнів у вихорі нових знайомств і подарує чимало можливостей налагодити своє особисте життя. Що потрібно від вас взамін — бути уважнішими і перебірливими, але при цьому довіряти своєму серцю. Сімейним знакам варто бути тактовнішими у висловлюваннях — ваші щирість і прямота можуть бути сприйняті не кращим чином, що загрожує серйозними конфліктами з коханою людиною.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Телець

Цей місяць надасть Тельцям можливість розфарбувати своє життя в палітру романтичних кольорів. Не виключено, що в цей час самотні знаки вирушать в захопливу подорож під назвою «новий роман». Сімейні Тельці також будуть занурені в любовні розбірки, а тому кар’єрні досягнення і побутові справи при цьому опиняться на другому місці. Але зірки рекомендують дотримуватися золотої середини між справами сердечними і офісними турботами.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Близнюки

У сфері особистих стосунків сімейних Близнюків чекає маса клопотів і нових спільних з партнером планів. Це можуть бути загальні покупки, ремонт або переїзд. У будь-якому випадку нудьгувати не доведеться. А ось самотнім представникам цього знака листопад надасть шанс виправити ситуацію. Головне – не проґавити можливість, засиджуючись в чотирьох стінах. Пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Рак

Цей період змусить Раків всерйоз задуматися над своєю позицією щодо подій. Властива їм практичність і відстороненість у стосунках часто є причинами сварок з коханими людьми. Але розташування небесних тіл в цьому місяці може помітно змінити ситуацію, підштовхнувши вас до активних дій і прояву своїх почуттів. Не виключено, що саме ви станете ініціатором романтичної вечері, спонтанної подорожі або серйозної відвертої розмови.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Лев

Кінець осені підготував вам чимало приємних сюрпризів в особистому житті. Нові знайомства, спонтанні побачення — далеко не повний список того, що обіцяють вам зірки. Можливо, саме зараз Левам вдасться здійснити свої заповітні мрії, і вони почують нарешті саме ті слова, яких так давно чекали від своєї коханої людини. Головне при цьому — стримати притаманну вам наполегливість і дозволити вашій половинці проявити ініціативу.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Діва

У цьому місяці Діви зможуть розібратися в собі та своїх почуттях, що допоможе визначитися в сфері особистих стосунків. Сімейні представники знака зрозуміють, чого саме чекають від свого партнера, з’ясують, де знаходяться підводні камені, на які вони постійно наступають. І при цьому зможуть позбутися образ і непорозуміння, які служать баластом в їхніх взаєминах. А ті Діви, які шукають свою любов, зможуть зрозуміти, що заважає їм побудувати своє щастя. Для цього потрібно лише прислухатися до себе.

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Любовний гороскоп на листопад 2018 – Терези

Сфера особистих стосунків приємно порадує Терезів сюрпризами. Представники цього знака зодіаку опиняться в центрі уваги протилежної статі, а значить, самотні серця можуть змінити хід подій і розлучитися зі статусом холостяка. А от життя сімейних Терезів листопад приправить гостротою у вигляді ревнощів і пристрасті. А тому навіть ті пари, які разом вже багато років, зможуть поринути у вир почуттів.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Скорпіон

У листопаді у тих Скорпіонів, які знайшли своє кохання, можливі невеликі конфлікти в особистому житті. Швидше за все, ваша половинка матиме потребу в увазі й турботі, тоді як ви більшу частину часу присвячуєте підкоренню кар’єрних висот. Щоб уникнути сварок і розбіжностей, постарайтеся відверто поговорити з коханою людиною, не дозволяючи недомовленості кидати тінь на ваші стосунки. Одиноким ж представникам знака зірки обіцяють романтичні знайомства. Але не поспішайте відкривати своє серце, щоб не розчаруватися.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Стрілець

У листопаді одиноких Стрільців чекають нові знайомства. Зірки радять бути відкритішими і не боятися змін. Цей період — найкращий час для початку нових стосунків. У вас є всі шанси, що романтичні побачення переростуть в міцні та тривалі почуття. Сімейним знакам варто бути обережнішими з критикою на адресу коханих — є велика ймовірність, що на ваші слова відреагують занадто емоційно.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Козеріг

У справах любовних можливі невеликі суперечки, причиною яких будуть побут і ваша тяга до перфекціонізму. А тому не варто засмучуватися, якщо невеликий безлад, залишений на обідньому столі, для вашого партнера — не проблема. Пам’ятайте, що всі ми по-різному сприймаємо світ і те, що відбувається в ньому. Ставтеся поблажливіше до недоліків коханої людини і не забувайте про те, що ідеалів не існує.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Водолій

У цьому місяці Водоліям варто бути вкрай обережними. Чого точно не варто робити — так це ділитися подробицями свого особистого життя з неперевіреними людьми. Є велика ймовірність стати героєм пліток і чуток. Середина місяця — найкращий час для побачень. Не виключено, що перша зустріч переросте в початок бурхливого роману.

Любовний гороскоп на листопад 2018 – Риби

У цьому місяці Риби можуть прийняти чимало необачних і поспішних рішень. Особливо — в сфері любовних стосунків. Тому не варто поспішати з висновками і категоричними рішеннями. Не забувайте сім раз відміряти, перш ніж взяти в руки ножиці. Це стосується як самотніх представників знаку та їхніх нових знайомств, так і сімейних Риб, в рідній водоймі яких можливе невелике хвилювання.

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