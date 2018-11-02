Герої мотиваційного проекту «Цієї миті рік потому»-2018 за рік здійснюють свої заповітні мрії. І в 10 випуску українці зроблять все можливе, аби досягти мети за рік.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

36-річна Аліна прийшла на проект заради коханого чоловіка. Чи вдасться жінці навчитися танцювати тверк, аби повернути пристрасть у стосунки?

Олена протягом семи років бореться з безпліддям, але все безрезультатно. Цього року дівчина виходить заміж та боїться втратити чоловіка через свою проблему. Чи зможе Олена стати мамою?

Герой 10 випуску пообіцяв позбутися родимої плями на своєму обличчі . Мама учасника «Цієї миті рік потому» готова покласти хлопчика під ніж хірургів. Чи зможе вона ризикнути життям маленького Олексія?

Вдень Євген — скромний водій одеського трамвая, а вночі — запальна та нахабна травесті-діва Джина Смайл. Чи вдасться Жені попрощатися з жіночим образом й навчитися професійно співати?

Колишніх наркоманів не буває. Саме це прийшов спростувати Павлов Євген. Чи до снаги хлопцеві позбутися наркозалежності та повернути кохану жінку?

Марина хоче поставити свого сина на ноги, незважаючи на діагноз хлопчика — ДЦП. Чи зможе маленький Данилко навчитися ходити?

Колишній спортсмен сьогодні важить 140 кг. Чи під силу Сергію повернути колишню фігуру та знайти кохання?

Вже сьогодні, 02.11.2018, в 10 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як українці втілювали мрії в реальність!

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» в 10 випуску змінять своє життя В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 10 здійснять мрії

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» в 10 випуску змінять своє життя В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 10 здійснять мрії

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ