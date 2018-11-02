Герої мотиваційного проекту «Цієї миті рік потому»-2018 за рік здійснюють свої заповітні мрії. І в 10 випуску українці зроблять все можливе, аби досягти мети за рік.
Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:
- 36-річна Аліна прийшла на проект заради коханого чоловіка. Чи вдасться жінці навчитися танцювати тверк, аби повернути пристрасть у стосунки?
- Олена протягом семи років бореться з безпліддям, але все безрезультатно. Цього року дівчина виходить заміж та боїться втратити чоловіка через свою проблему. Чи зможе Олена стати мамою?
- Герой 10 випуску пообіцяв позбутися родимої плями на своєму обличчі. Мама учасника «Цієї миті рік потому» готова покласти хлопчика під ніж хірургів. Чи зможе вона ризикнути життям маленького Олексія?
- Вдень Євген — скромний водій одеського трамвая, а вночі — запальна та нахабна травесті-діва Джина Смайл. Чи вдасться Жені попрощатися з жіночим образом й навчитися професійно співати?
- Колишніх наркоманів не буває. Саме це прийшов спростувати Павлов Євген. Чи до снаги хлопцеві позбутися наркозалежності та повернути кохану жінку?
- Марина хоче поставити свого сина на ноги, незважаючи на діагноз хлопчика — ДЦП. Чи зможе маленький Данилко навчитися ходити?
- Колишній спортсмен сьогодні важить 140 кг. Чи під силу Сергію повернути колишню фігуру та знайти кохання?
Вже сьогодні, 02.11.2018, в 10 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як українці втілювали мрії в реальність!