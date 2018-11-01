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Телеканал СТБ / День всіх святих: що не можна робити і як святкувати, розповіла Олена Курилова

День всіх святих: що не можна робити і як святкувати, розповіла Олена Курилова

Телеканал СТБ

День всіх святих – це релігійне свято, яке святкують усі християни. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що не можна робити в День всіх святих і як відзначають свято католики й православні.

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Як святкують День всіх святих католики

Католики відзначають День усіх святих,  який є одним з обов’язкових свят, 1 листопада, на наступний день після Хелловіну. Раніше ми розповіли про те, де відсвяткувати його з дітьми

«Святими називають всіх християн, які отримали заступництво Христа після хрещення. Святими вважалися і ті, хто помер за віру, тобто мученики. Не випадково в християнстві існують звичаї зберігати їхні мощі як реліквію, шанувати місце поховань», – пояснює Олена Курилова.

Староанглійською мовою передсвяткову ніч називали All Hallows Even, що в перекладі означає «вечір всіх святих». До наших днів ця назва дійшла в скороченій формі Halloween.

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день всех святых

Що не можна робити в День всіх святих

У ніч Halloween:

  • не можна зловтішатися;
  • не можна бешкетувати і розважатися без міри;
  • не можна гнівити пам’ять про покійних.

Також слід бути пильними, оскільки маги й чаклуни часто використовують цей час для проведення ритуалів викликання духів.

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Як святкують День всіх святих православні

А ось у православ’ї Собор всіх святих щороку святкується в наступну неділю після Трійці. Адже саме цей день вважається початком становлення православної церкви. Тому літургійні молитви в День всіх святих прославляють Бога як єдине джерело святості, висловлюють віру в святих. Крім того, серед прихожан прийнято просити мучеників про допомогу в найрізноманітніших починаннях і сферах життя.

Тепер ви знаєте, як відсвяткувати День всіх святих і вшанувати пам’ять мучеників, які віддали життя за віру та Бога. Щасливого святкування!

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