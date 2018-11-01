10 випуску «Зважені та щасливі»-8 змінить свою назву на «Хто зверху», проте ненадовго, а лише на одне випробування. Родини розділяться і батьки об’єднаються проти дітей. Протистояння поколінь відбудеться у студії шоу «Хто зверху». Але наступного дня родинам доведеться бути відвертими, аби не впасти в очах інших у прямому та переносному сенсі.

У 10 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Яке покоління переможе у протистоянні батьків та дітей?

Хто не зможе стати до кінця відвертим у випробуванні на висоті?

Як зміняться стосунки учасників після тижня правди?

Хто піде на підлість заради перемоги?

Сашко Валігурський Наталю Мотику ? Чи зрадить

І яка родина врешті-решт буде «зверху»?

Подробиці вже сьогодні о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 дивіться онлайн «Зважені та щасливі» 8 сезон 10 випуск від 01.11.2018 на офіційному сайті!

Video: 10 випуск «Зважені та щасливі»-8 стане відвертим для учасників 10 випуску Зважені та щасливі 8 змінить свою назву на Хто зверху. А також зважені пройдуть випробування правди на десятому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: 10 випуск «Зважені та щасливі»-8 стане відвертим для учасників 10 випуску Зважені та щасливі 8 змінить свою назву на Хто зверху. А також зважені пройдуть випробування правди на десятому тижні Зважені та щасливі 2018

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