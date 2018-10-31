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Телеканал СТБ / Найкращі пісні гурту Pianoбой до Дня народження Дмитра Шурова у виконанні учасників «Х-фактор»

Найкращі пісні гурту Pianoбой до Дня народження Дмитра Шурова у виконанні учасників «Х-фактор»

Телеканал СТБ

Сьогодні, 31 жовтня, святкує день народження Дмитро Шуров! Дивіться в добірці кращі пісні Pianoбой до дня народження одного з найпрогресивніших артистів української сцени у виконанні учасників «Х-фактор»!

Більше на тему: Дмитро Шуров: біографія, особисте життя та всi новини про артиста

Лучшие песни группы Pianoboy ко Дню рождения Дмитрия Шурова в исполнении участников «Х-фактор»

Лихачева София — «Кохання»

Дарья Соколовская и Pianoбой — «Родинки»

MELOVIN — «Родина»

Остап Скороход — «Родимки»

Бринзяник Гриша — «Кохання»

Редакція сайту stb.ua вітає Дмитра Шурова з днем народження!

Більше на тему: Дмитро Шуров (Pianoбой): найкращі пісні судді «Х-фактор»-9

Уже в цю суботу, 3 листопада, ви побачите улюбленого артиста в продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Не пропустіть!

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