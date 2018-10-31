Хелловін 2018 – наймістичніше свято року. Редакція stb.ua підготувала для вас список місць, куди піти з дітьми на Хелловін у Києві. Щороку столиця пропонує безліч розваг на будь-який смак, так що вибрати буде нескладно! Читайте, де відзначити Хелловін з дітьми в Києві.

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1. Найстрашніша субота, дитяча Телешкола «АБО»

У цьому місці можна сміливо пишатися своїм страшним костюмом і отримувати за це призи. Так що, саме час братися за шиття. У програмі свята передбачені зйомки передачі про Хелловін, незвичайні ласощі, нагородження подарунками, страшилки та веселе свято для цінителя чорного гумору для дітей. Свято розраховано на вік від 6 до 12 років.

Щоб потрапити на свято, запишіться за телефоном: (097) 301-11-22.



Коли: 31 октября 11.00 – 13.00, 13.30 – 15.30, 16.00 – 18.00



Де: бул. Лесі Українки, 23, офіс 111



Вартість: 300 грн

2. Майстер-клас з розпису гарбузів, KievArtClub

Тематичний майстер-клас особливо сподобається юним художникам і просто любителям щось майструвати своїми руками. Діти навчаться виготовляти головні елементи декору свята. Так, бажаючі не просто виріжуть страшну гримасу, а займуться розписом гарбузика, створюючи справжній витвір жахливого мистецтва. Майстер-клас розрахований на вік 4 – 12 років.



Коли: 31 октября 15:00 – 17:00

Де: KievArtClub, вул. Мечникова, 16



Вартість: 150 грн. Для відвідувачів у костюмах – знижка 10%.

3. Науковий Хелловін, клуб «Весела Наука»



Хелловін від клубу «Весела Наука» пропонує не просто традиційні веселощі, але прямо науково-містичне свято. Чарівні колірні перевтілення, блискавки в руках, літаючі димові кільця та ​​інші чудеса – магія стане реальністю.

У програму включені інтерактивне шоу «Магія чи наука?», захоплюючі майстер-класи, веселі ігри та конкурси, дискотека, солодощі і на завершення – гарбузова феєрія: дим, пінні сльози та вибухи.

Для участі обов’язкова реєстрація на сайті клубу.



Коли: 1 листопада о 14:00 (для групи 6 – 8 років) і 17:30 (для 9 – 12 років)



Де: Клуб «Весела наука», вул. С. Крушельницької, 7а



Вартість: 250 грн (передоплата) або 300 грн (оплата на місці)

4. Бал Монстрів 8, дитячий клуб ТаРаРам

Бал Монстрів 8 – це неонова вечірка для дітей, куди кличе сам граф Дракула зі свитою. На вході кожному прибулому граф особисто передасть таємне послання, яке дітям потрібно буде розгадати. Мета шабашу – пройти 8 містичних ініціацій, опанувати надприродні здібності та підготувати виступ у стилі баттл, який збереже відеооператор на святі.

Тут слід дотримуватися дрес-коду: страшний костюм і неймовірна зачіска.



Коли: 2 листопада з 17:30 до 20:00 (вік 7 – 9 років), 4 листопада з 11:00 до 13:00 (вік 3 – 6 років), 4 листопада з 18:00 до 20:30 (10 – 15 років).



Де: купити квиток можна за адресою: вул. Кадетський гай, 3, дитячий клуб ТаРаРам.

Реєстрація за телефоном: +380 (93) 278 96 76; +380 (44) 353 03 34.



Вартість: заздалегідь 350 грн, на місці – 400 грн.

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5. Виставка авторських робіт на Хелловін

Містично-загадкова ярмарок авторських робіт запрошує всіх бажаючих на свято Хелловін! Атмосфера виставки порадує містичним настроєм, а загадкові продавці пригостять справжніми хеловінськими ласощами!



Коли: 31 жовтня, з 10:00 до 22:00



Де: Гната Хоткевича 1В, Київ



Вхід вільний.

6. Страшна вечірка в Dream Land

31 жовтня в Dream Land відбудеться неймовірна вечірка для дітей та їх батьків. На відвідувачів чекають польоти на мітлах, смішні фото й аквагрим, участь в квестах і конкурсах та інші пустощі. Адже гасло цього вечора: «Цукерки або зробимо шкоду!». Приходити на свято можна з дітками від 3 років.

Коли: 31 Жовтня, 11:00



Де: Оболонський пр-т, 21-Б, ТРЦ «Dream Town» 2 (2-й поверх, атріум «Італія»). Для дітей в костюмі – знижка 30%.



7. Хелловін в Національній бібліотеці України для дітей

Тут Хелловін обіцяє бути затишно-читацьким! До речі, в 2018 році виповнюється 200 років з першої публікації роману Мері Шеллі «Франкенштейн». Саме тому в бібліотеці пройде вечір читання американської літератури англійською – для дітей і батьків. Крім цього, будуть організовані майстер-класи та конкурси. Так що варто надіти свої найкращі костюми і взяти гарбуз! Захід буде цікавим для дітей старшого віку.



Коли: 31 Жовтня, 15:30.



Де: вул. Я. Корчака (колишня Баумана), 60.



8. Містика в музеї-квартирі П. Тичини



Хелловін в цьому цікавому місці обіцяє масу веселощів та насичену розважальну програму. До неї увійдуть цікаві конкурси, майстер-класи, аквагрим, перегляд мультфільму і солодкий стіл. Також передбачена фотозона для класних фотографій. Свято розраховано для діток від 5 років.

Бронювання квитків за телефоном 044 234 4327.



Коли: 31 Жовтня, 15: 00-18: 00.



Де: вул. Терещенківська 5, кв.1, 3



Вартість: 50 грн



9. Екскурсія на фабрику ялинкових іграшок у Клавдієво

Це унікальне місце, де маленьким відвідувачам розкривається весь процес створення ялинкової іграшки ручної роботи. Відвідувачі зазирнуть у всі цехи: від того, де майстри видувають найтонші кулі зі спеціальних заготовок, до художньої майстерні, де за допомогою звичайного пензлика і фарб створюються дивовижні візерунки на поверхні виробів.

Після екскурсії можна купити «свіжі» іграшки у фірмовій крамниці фабрики. А якщо попросити, художниця навіть виведе ім’я або послання на поверхні іграшки.

Коли: 31 жовтня; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 листопада; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 грудня з 10.00

Де: збори біля м. Житомирська

Вартість: для одного – 180 грн, для двох – 299 грн, для 3-х – 499 грн і для 4-х – 549 грн. Купити квиток і вибрати дату поїздки можна на сайті.

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