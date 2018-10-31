Гороскоп на листопад 2018 року розповість, чого очікувати в цьому місяці кожному зі знаків зодіаку. Зірки допоможуть вам правильно запланувати справи і успішно вирішити всі завдання. Читайте гороскоп на листопад 2018 року від переможниці «Битви екстрасенсів», постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», таролога Яни Пасинкової.

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Овни

У листопаді 2018 Овнам доведеться переживати одночасно і нав’язливу опіку зі сторони близьких, і гостре бажання вдатися до сумнівних пригод. Карти Таро радять максимально вимкнути емоції та увімкнути холодний розум. Це допоможе вам не конфліктувати з близькими і контролювати свої таємні бажання.

Тельці

У листопаді представникам цього знака зодіаку забезпечено прекрасний настрій і політ на крилах любові. Сильні почуття наповнять серце Тельця або ж будуть подаровані кимось натомість. У будь-якому випадку підйом творчих сил і любовна ейфорія витатимуть у повітрі.

Близнюки

Непростий місяць для представників цього знака зодіаку. Причина стара як світ: невирішені конфлікти з рідними людьми. Не намагайтеся переробити своїх близьких, навчіться реагувати на непорозуміння спокійно і адекватно. Часті зміни настрою в листопаді вам забезпечені, тому запасіться чорним шоколадом, гарячим чаєм і теплим пледом.

Рак

Невдоволення Раків своїм матеріальним становищем змусить їх нести проблеми з роботи в сім’ю. Не варто цього робити: пам’ятайте, що вдома вас люблять і чекають. Карти обіцяють Ракам поліпшення фінансового становища, щоправда, не в цьому місяці. Проявіть терпіння і не ображайте рідних людей.

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Леви

Довгоочікувані зустрічі, сімейні свята, поїздки до родичів чекають Левів протягом усього місяця. Ви тривалий час ухилялися від сімейних посиденьок, зараз, як не старайтеся, це не вийде. Порада: насолоджуйтеся компанією близьких людей, поки вас знову не розділить відстань. Така можливість випадає нечасто.

Діви

Діви можуть розслабитися і насолоджуватися заслуженим успіхом. Здійснення великої покупки, визнання на роботі, навіть похвала близьких людей – все це дісталося вам по праву. Оскільки ви молодці, і справи приведені в порядок, саме час зайнятися творчістю.

Терези

У листопаді саме час спробувати себе в новому виді діяльності: Терези не тільки примножать сімейний бюджет, а й дізнаються власне призначення. У виборі своєї справи покладайтеся на інтерес і, як би дивно це не звучало, абсолютну відсутність досвіду. Тож сміливо беріть на себе нові завдання!

Скорпіони

У листопаді Скорпіони будуть схожі на втомлених робочих конячок. Ви настільки цінний співробітник, що на вас будуть їздити в прямому сенсі цього слова, пропонуючи попрацювати понаднормово за додаткові гроші. Але навіть заробітком вас складно буде купити, оскільки сили вже закінчуються. Побережіть ваше здоров’я та нервову систему.

Стрільці

Листопад 2018 – це прекрасний місяць для вирішення проблем з фізичним здоров’ям. Вищі сили підтримають Стрільців, якщо вони вирішать позбутися хронічної хвороби, будь-яких видів залежності або просто схуднути. Починаючи це в листопаді, ви отримаєте прекрасні результати.

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Козероги

У представників цього знака зодіаку в листопаді очікується повний штиль і розмірений спосіб життя. Комусь листопад здасться нудним і нецікавим, але пам’ятайте, що іноді краще відсутність подій, ніж їх надлишок. Присвятіть час собі, побудьте наодинці з собою.

Водолії

У листопаді Водолії нарешті позбудуться всіх побутових проблем. Це може бути закінчення ремонту, довгоочікувана купівля побутової техніки або предмета декору. У будь-якому випадку, перебуваючи у власному будинку, ви відчуватимете гармонію та спокій. Однак не забувайте про поточні плани, пов’язані зі здоров’ям. Пройдіть обстеження або курс призначених процедур.

Риби

У листопаді 2018 Рибам варто остерігатися травматизму через постійний поспіх. Вам слід проявити обережність та уважність до свого здоров’я. А ще краще відкласти всі відрядження і поберегти здоров’я. Тоді всі заплановані поїздки будуть успішними.

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