Велика Британія підтвердила свою участь у Євробаченні-2019, що відбудеться в Тель-Авіві у травні наступного року. Відомо, що заявки на 64-й міжнародний пісенний конкурс вже на стадії прийому та розгляду. При відборі особливу увагу буде приділено на провідних професійних авторів пісень. Докладніше про участь Великої Британії в Євробаченні-2019 – в матеріалі.

Більше на тему: Топ-10 виконавців від України, які підкорили Євробачення

Велика Британія підтвердила свою участь у 64-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Відомо, що керувати процесом відбору буде голова музичного лейблу DWB Music, видавець і новий музичний консультант BBC Грейг Воттс. У цьому році відбір представника від Великої Британії буде більш ретельним, і акценти будуть на провідних професійних авторів пісень. Містер Воттс зазначив, що, оскільки конкурс стає масштабним, кращим і цікавішим з кожним роком, він впевнений, що Ізраїль зможе організувати гідний захід, який належним чином оцінить кожний.

Грейг Воттс щасливий, що зможе взяти участь у створенні такого масштабного конкурсу: «Це дійсно мрія, і я з нетерпінням чекаю спільної роботи з командою. Все робиться для того, щоб отримати максимально якісну пісню та результат, який дасть можливість гідно представити Велику Британію». Музичний консультант також повідомив, що шукатиме мелодійні пісні, з якими можна буде поєднати дивовижні спецефекти на сцені. Його основна мета здивувати глядача, щоб ніхто не міг забути побачене.

Більше на тему: Євробачення-2019: Австралія братиме участь у конкурсі вп’яте

Список пісень, які зможуть представити Велику Британію на Євробаченні 2019 року, вже скоро буде представлений ​​широкій публіці в країні. У всіх жителів буде можливість проголосувати за свого фаворита. Коли саме це можна буде зробити, стане відомо наприкінці 2018 року.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Джерело: BBC