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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на листопад 2018: Даша Трегубова розповіла, як доглядає за волоссям

Місячний календар стрижок на листопад 2018: Даша Трегубова розповіла, як доглядає за волоссям

Телеканал СТБ

Місячний календар стрижок на листопад 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимального результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Більше подробиць у матеріалі.

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Лунный календарь стрижек

Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в неправильний день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

Хочете відвідати перукаря з користю та задоволенням? Тоді плануйте візит до майстра відповідно до місячного календаря.

Сприятливі дні для стрижки у серпні

Нагадуємо, що сприятливими дні для проведення стрижок і догляду за вашими волоссям — це дні, коли місяць знаходиться в знаках Лева або Діви. У листопаді такими будуть наступні дні:

Місячний календар стрижок на литоспад — найсприятливіші дні: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Місячний календар стрижок на литсопад— несприятливі дні для стрижки: 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26.

Цей календар також буде корисним для планування процедур по догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не матимуть жодного ефекту.

Невелика хитрість — якщо ви власниця короткої стрижки і хочете довше зберегти форму і вид, то краще стригтися в період спадаючого місяця. Для проведення процедур пов’язаних з фарбуванням або завивкою волосся краще вибрати дати на зростаючому місяці, в цей період волосся швидше відновляться.

даша трегубова

Ведуча нового проекту телеканалу СТБ «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова розповіла, як доглядає за своїми локонами в домашніх умовах. Читайте корисні поради від зірки:

«Я дуже трепетно ставлюся до свого волосся, тому що за роки роботи в кадрі воно досить сильно постраждало. Тому догляд за локонами — невіддільна частина турботи про себе. Я користуюся шампунями без sls, парабенів і силіконів — тоді волосся росте швидше й почуває себе краще.

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Іноді роблю вдома ко-вошінг — миття голови без шампуню. Для шевелюри це чудовий шанс відпочити від агресивних засобів. Обожнюю домашнє кератинування. Воно не має нічого спільного з салонної процедури випрямляння. Це кератин, який як маска наноситься на волосся, після чого локони стають пружними та живими.

Коли дозволяє час, роблю маски з олій: наприклад, олію чорного кмину наношу на корені, а кокосову або будь-яку іншу — по всій довжині волосся».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на листопад 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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