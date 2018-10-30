Місячний календар стрижок на листопад 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимального результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Більше подробиць у матеріалі.

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Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в неправильний день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

Хочете відвідати перукаря з користю та задоволенням? Тоді плануйте візит до майстра відповідно до місячного календаря.

Сприятливі дні для стрижки у серпні

Нагадуємо, що сприятливими дні для проведення стрижок і догляду за вашими волоссям — це дні, коли місяць знаходиться в знаках Лева або Діви. У листопаді такими будуть наступні дні:

Місячний календар стрижок на литоспад — найсприятливіші дні: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Місячний календар стрижок на литсопад— несприятливі дні для стрижки: 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26.

Цей календар також буде корисним для планування процедур по догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не матимуть жодного ефекту.

Невелика хитрість — якщо ви власниця короткої стрижки і хочете довше зберегти форму і вид, то краще стригтися в період спадаючого місяця. Для проведення процедур пов’язаних з фарбуванням або завивкою волосся краще вибрати дати на зростаючому місяці, в цей період волосся швидше відновляться.

Ведуча нового проекту телеканалу СТБ «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова розповіла, як доглядає за своїми локонами в домашніх умовах. Читайте корисні поради від зірки:

«Я дуже трепетно ставлюся до свого волосся, тому що за роки роботи в кадрі воно досить сильно постраждало. Тому догляд за локонами — невіддільна частина турботи про себе. Я користуюся шампунями без sls, парабенів і силіконів — тоді волосся росте швидше й почуває себе краще.

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Іноді роблю вдома ко-вошінг — миття голови без шампуню. Для шевелюри це чудовий шанс відпочити від агресивних засобів. Обожнюю домашнє кератинування. Воно не має нічого спільного з салонної процедури випрямляння. Це кератин, який як маска наноситься на волосся, після чого локони стають пружними та живими.

Коли дозволяє час, роблю маски з олій: наприклад, олію чорного кмину наношу на корені, а кокосову або будь-яку іншу — по всій довжині волосся».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на листопад 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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