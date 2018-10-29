У 10 випуску «Хата на тата»-7 глядачі познайомляться з Тарасом Лебединцем – місцевим інформаційним бюро. Адже цілий день чоловік моніторить соцмережі і новини, щоб вчасно поділитися останніми плітками з друзями. У Тараса навіть розвинулася залежність від власного гаджета, що заважає йому нарешті згадати про потреби сім’ї.

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У новому випуску ви дізнаєтеся:



Як тато Тарас примудрився зіпсувати синові День народження і навіщо побив черепашок Ніндзя?

Який пункт в маминому графіку не на жарт роздратував Тараса?

Навіщо чоловік воював з піччю і чим це закінчилося?

Як Тарас випробував себе в паркурі і чому це закінчилося конфліктом зі старшим сином?

Чим тато привертав покупців до свого магазину і чи зміг заробити грошей?

Чому Тарас мало не втратив свідомість?

Які слова дружини довели чоловіка до сліз?

Чи зрозумів тато, яких зусиль коштує дружині кожен день?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 10 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 29 жовтня о 20.00.



Дивіться відеоанонс 10 випуску «Хата на тата»-7!

Video: Чим дивуватиме десятий випуск «Хата на тата»-7 У випуску 10 Хата на тата-7 татові доведеться не тільки виконати мамин графік, але і навчитися танцювати вальс. Дивіться відеоанонс