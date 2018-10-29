У 10 випуску «Хата на тата»-7 глядачі познайомляться з Тарасом Лебединцем – місцевим інформаційним бюро. Адже цілий день чоловік моніторить соцмережі і новини, щоб вчасно поділитися останніми плітками з друзями. У Тараса навіть розвинулася залежність від власного гаджета, що заважає йому нарешті згадати про потреби сім’ї.
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У новому випуску ви дізнаєтеся:
- Як тато Тарас примудрився зіпсувати синові День народження і навіщо побив черепашок Ніндзя?
- Який пункт в маминому графіку не на жарт роздратував Тараса?
- Навіщо чоловік воював з піччю і чим це закінчилося?
- Як Тарас випробував себе в паркурі і чому це закінчилося конфліктом зі старшим сином?
- Чим тато привертав покупців до свого магазину і чи зміг заробити грошей?
- Чому Тарас мало не втратив свідомість?
- Які слова дружини довели чоловіка до сліз?
- Чи зрозумів тато, яких зусиль коштує дружині кожен день?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 10 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 29 жовтня о 20.00.
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