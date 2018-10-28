Сьогодні, 28 жовтня 2018, відзначається незвичайне, але дуже важливе свято — Міжнародний день тещі. Коли з’явилася урочиста дата? Як привітати «другу маму»? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

В четверту неділю жовтня відзначається свято, про яке варто знати кожному зятю — Міжнародний день тещі. Статусу офіційного свята воно поки не має, але щороку набуває все більшої популярності в кожному куточку світу.

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Прийнято вважати, що День тещі зародився у 1934 році в США завдяки редактору однієї з газет штату Техас. У жартівливій формі письменник порівняв тещу з іншими членами сім’ї. День матері та День батька існує, так чому б не створити День тещі? Гумор редактора припав до душі жителям США, більш того, з того моменту й почалася історія свята «другої мами». Сьогодні Міжнародний день тещі відзначають не тільки в Америці, але далеко за її межами. Свято також здобуло популярність на просторах України.

Як привітати тещу? Читайте привітання в Міжнародний день тещі 2018 прямо зараз!

Теща люба, теща мила,

Обійму тебе щосили,

Бо я Твій єдиний зять

І я хочу всім сказать:

Теплим хлібом, свіжим салом

Ти нас щедро пригощала,

Пампушки з часником,

Українським борщиком,

А гарячі пампушки

Ми з’їдали залюбки.

Ти пекла нам і варила,

І ніколи не сварила!

***

Летять роки, мов чайки над водою,

Разом із ними — доля непроста,

А Ви завжди лишайтесь молодою,

Живіть у щасті й радості — до ста!

***

На весіллях, ювілеях –

Всюди чути гарний спів.

Та про тещу дорогеньку

Не почуєш добрих слів.

Всі співають про кохання,

Про погоду , солов’їв.

Та яка ж любов без тещі

І про неї гарних слів.

Я про тещу про свою

Розповім чимало.

В домі теща у нас

В чині генерала.

Коли теща співа –

кожен підспіває.

Як танок поведе –

Серце завмирає.

Тільки теща брови здвине –

Мчу допомагати.

А коли повеселіша,

Можу й поспати.

Якщо тещі розсекретять,

Що до неї зять спішить,

“Закипить” робота в кухні:

Все печеться і шкварчить.

Що там думать і гадати

Я скажу вам дещо :

Коли в тещі гарний зять,

В зятя КЛАСНА теща!

***

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас “мамо”!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо Від зятя привіт!

В День народження я дещо

Хочу Вам сказати, тещо:

– Ви у мене просто супер!

Ви у мене просто клас!

Все хороше, що лиш знаю,

Зичу нині я для Вас!

***

Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,

Щоб процвітав добробут у оселі,

Щоб Вам давав Господь добра без ліку,

І довгого Вам, тещо моя, віку!

Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник розповів про свою тещу Вікторію. Чоловік називає її «другою мамою», адже у них дуже теплі стосунки. Цікаво, що Вікторія дуже схожа на рідну маму ведучого, тому двох жінок часто плутають між собою.

«Вікторія — молода, красива та дуже мудра жінка. Їй вдалося виховати прекрасну дочку. Я часто раджуся з нею, адже довіряю її думці. Я щиро люблю та ціную свою «другу маму».

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