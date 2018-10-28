Сьогодні, 28 жовтня 2018, відзначається незвичайне, але дуже важливе свято — Міжнародний день тещі. Коли з’явилася урочиста дата? Як привітати «другу маму»? Дізнайтеся в нашому матеріалі!
В четверту неділю жовтня відзначається свято, про яке варто знати кожному зятю — Міжнародний день тещі. Статусу офіційного свята воно поки не має, але щороку набуває все більшої популярності в кожному куточку світу.
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Прийнято вважати, що День тещі зародився у 1934 році в США завдяки редактору однієї з газет штату Техас. У жартівливій формі письменник порівняв тещу з іншими членами сім’ї. День матері та День батька існує, так чому б не створити День тещі? Гумор редактора припав до душі жителям США, більш того, з того моменту й почалася історія свята «другої мами». Сьогодні Міжнародний день тещі відзначають не тільки в Америці, але далеко за її межами. Свято також здобуло популярність на просторах України.
Як привітати тещу? Читайте привітання в Міжнародний день тещі 2018 прямо зараз!
Теща люба, теща мила,
Обійму тебе щосили,
Бо я Твій єдиний зять
І я хочу всім сказать:
Теплим хлібом, свіжим салом
Ти нас щедро пригощала,
Пампушки з часником,
Українським борщиком,
А гарячі пампушки
Ми з’їдали залюбки.
Ти пекла нам і варила,
І ніколи не сварила!
***
Летять роки, мов чайки над водою,
Разом із ними — доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості — до ста!
***
На весіллях, ювілеях –
Всюди чути гарний спів.
Та про тещу дорогеньку
Не почуєш добрих слів.
Всі співають про кохання,
Про погоду , солов’їв.
Та яка ж любов без тещі
І про неї гарних слів.
Я про тещу про свою
Розповім чимало.
В домі теща у нас
В чині генерала.
Коли теща співа –
кожен підспіває.
Як танок поведе –
Серце завмирає.
Тільки теща брови здвине –
Мчу допомагати.
А коли повеселіша,
Можу й поспати.
Якщо тещі розсекретять,
Що до неї зять спішить,
“Закипить” робота в кухні:
Все печеться і шкварчить.
Що там думать і гадати
Я скажу вам дещо :
Коли в тещі гарний зять,
В зятя КЛАСНА теща!
***
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра і мила!
Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас “мамо”!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо Від зятя привіт!
В День народження я дещо
Хочу Вам сказати, тещо:
– Ви у мене просто супер!
Ви у мене просто клас!
Все хороше, що лиш знаю,
Зичу нині я для Вас!
***
Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,
Щоб процвітав добробут у оселі,
Щоб Вам давав Господь добра без ліку,
І довгого Вам, тещо моя, віку!
Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник розповів про свою тещу Вікторію. Чоловік називає її «другою мамою», адже у них дуже теплі стосунки. Цікаво, що Вікторія дуже схожа на рідну маму ведучого, тому двох жінок часто плутають між собою.
«Вікторія — молода, красива та дуже мудра жінка. Їй вдалося виховати прекрасну дочку. Я часто раджуся з нею, адже довіряю її думці. Я щиро люблю та ціную свою «другу маму».
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