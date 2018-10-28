Міжнародний день анімації в багатьох країнах щорічно відзначають 28 жовтня. Цей день є професійним святом тих, хто дарує глядачам бестселери анімаційного кіно. Яка ж історія Міжнародного дня анімації? І які мультики дивляться зірки СТБ? Читайте в матеріалі!

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Міжнародний день анімації: історія свята

Міжнародний день анімації доволі молоде свято, адже його вперше відзначили в 2002 році. Створення офіційного свята приурочили до 100-річчю оприлюднення першої анімаційної технології.

Саме в цей день в 1892 році французький художник і винахідник Еміль Рейно вперше продемонстрував публіці рухомі зображення, відтворені на екрані, які сьогодні ми називаємо мультфільмами.

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Міжнародний день анімації святкують в 104 країнах світу. Сьогодні професіонали і любителі анімаційного кіно влаштовують публічні перегляди мультфільмів, проводять концерти і виставки. Також вони діляться власним досвідом роботи.

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Міжнародний день анімації 2018: які мультики люблять зірки СТБ

Журналістка «Вікна-новини» Ірина Заславець обожнювала мультфільми в дитинстві, а також зараз із задоволенням їх дивиться:

«Я стрибала до стелі на Новий рік, коли Дід Мороз приніс мені касету «Ну, постривай». Це був найкращий в світі подарунок».

Ірина вважає, що кращий метод відволіктися від справ — розслабитися і включити улюблений мультик. Наприклад, «Льодовиковий період», «Зоотрополіс» або «Мадагаскар». Мультфільми, на думку журналістки, повинні бути веселі, легкі, цікаві і обов’язково — з правильним посилом.

Головна зірка шоу «Все буде добре» Надія Матвєєва в дитинстві також обожнювала дивитися відомий мультфільм «Ну, постривай».

Ведуча «Вікна-новини» Ольга Кучер найбільше в дитинстві любила два мультфільми — «Король Лев» та «Красуня і чудовисько». Дівчина розповіла, що з анімації ми дізнаємося, як важливо поважати батьків і бути щирим, вірити в себе та ніколи не здаватися:

«Я люблю мультсеріали, тому що вони дозволяють мені ввечері після роботи зануритися в абсолютно інший світ — нескінченних пригод та яскравих горизонтів, моря і піску, снігу і гір, вірних друзів та хеппі-ендів!».

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