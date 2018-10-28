Дмитро Горовенко більше не холостяк

Суддя «МастерШеф»-8 зізнався, що зустрів дівчину. Розповідати щось більше Дмитро Горовенко відмовився, хоче, аби особисте життя залишалось особистим. Проте талановитий кулінар поділився інформацією про новий проект. Дмитро Горовенко готує велику роботу – знімає кулінарні відео.

Нещодавно Дмитро Горовенко опублікував у соцмережі відео. У кадрі суддя «МастерШеф»-8 тримає за руку дівчину на ім’я Марія. На запитання, хто ця таємнича незнайомка та що між ними, Дмитро відповів, що вони дійсно зустрічаються, але більше інформації він поки не бажає озвучувати:

«Спостерігайте за моїм життям через мій інстаграм. Я вирішив, що наразі не хочу оприлюднювати своє особисте життя. Я вже в цю гру награвся. Якщо поверхово відповісти: так, познайомився з дівчиною, так, ми зустрічаємось. Усе, більше нічого не скажу. Звідки вона, де вона, шукайте в Instagram».

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Виявилося, що це відео прогулянки молодих людей вулицями Кракова – не просто кадри на згадку. Це частина нового проекту, який готує Дмитро Горовенко:

«Це початок великої роботи. Я буду знімати ряд професійних кулінарних відео. Є думка, є ідея, починаємо працювати. Це були такі начерки, щоб подивитись, хто як виглядає у кадрі, спробувати реалізувати якісь ідеї аматорським способом».

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