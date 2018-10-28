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Телеканал СТБ / День автомобіліста в Україні 2018: привітання від Дмитра Горовенко

День автомобіліста в Україні 2018: привітання від Дмитра Горовенко

Телеканал СТБ

Автомобіль – невід’ємна частина сучасного життя людини. У зв’язку з цим, 28 жовтня 2018 року всі власники автотранспортних засобів відзначатимуть «День автомобіліста». Як з’явилося це свято, а також – як можна привітати своїх рідних і друзів-автолюбителів – читайте в нашому матеріалі.

день автомобилиста

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Історія свята День автомобіліста

З 1980 року в СРСР остання неділя жовтня вважалася професійним святом співробітників автотранспортних підприємств – «День водія». Після розпаду Радянського Союзу, вже незалежна Україна, вирішила зберегти традицію відзначати день водія. Однак в 1993 році Указом Президента України № 452/93 це свято стало називатися інакше – «День автомобіліста і дорожника», тобто до працівників автопідприємств приєдналися ще і приватні власники автомобілів.

Як привітати водія?

***

Татко, тебе я вітаю,
З днем ​​автомобіліста і бажаю –
Здоров’я міцного, прямих доріг,
Щоб в гості приїжджати завжди ти міг.
Водій ти відмінний, прям від бога,
Вдалою нехай завжди буде дорога!

***

Ти рулишь в цьому житті без сумніву,
Будь-яких ти відстаней переможець,
З днем ​​автомобіліста привітання
Сьогодні приймаєш ти, водій.
Машина щоб тебе не підводила –
На кузові, щоб фарба не облізла,
Щоб колесо в дорозі не спустило,
Ну, загалом, ні цвяха тобі, ні жезла!

***

Ти швидка, смілива, красива,
Для чоловіків ти просто диво!
У чому секрет їх поклоніння?
У твоєму Суперский водінні!
Швидко приручити авто не вміє так ніхто!
Якщо леді за кермом – значить, буде все шляхом!

***

Нехай буде у твоїй «красуні»
Витрата помірний на «сотці»,
П’ятсот «завзятих» під капотом
І тюнінг дорогий і модний!

Нехай авто, як і господиня,
Чи не буде Сонею і ледаркою
І відвезе легко і швидко
На свято автомобіліста!

***

Під ваші колеса лягають широти,
І життя круті вибирає напрямки …
Безаварійної всім роботи,
Господарі дорожнього руху!

***

З днем ​​автомобіліста тебе я вітаю,
Дороги легкої і прямий бажаю,
Зарплати зростаючої, великий,
Щоб премію щотижня приносив додому.

З днем автомобіліста картинки

День автомобилиста

День автомобилиста

День автомобилиста

День автомобилиста

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Дмитро Горовенко, суддя і ведучий проекту «МастерШеф», розповів про свій перший досвід водіння автомобіля:

«Права у мене є з 2000 року, але особистого автомобіля немає. Не було необхідності. В основному користуюся таксі або водієм. Але права є, тому я досить впевнено почуваю себе за кермом.

Перший раз без інструктора я сів за кермо в 2009 році. Я працював в одному з київських закладів, і мені потрібно було перевезти речі з квартири. Власник закладу був досить хорошою людиною, тому я попросив його дати мені ключі від автомобіля, щоб я міг спокійно переїхати. Він погодився і я вперше сів за кермо Porsche Cayenne. Це був робочий день з величезними пробками. І мені треба було заїхати у двір, де було дуже мало місця. Пам’ятаю, як мені хтось допомагав паркуватися, щоб я міг спокійно стати і нікого не зачепити.

Я впорався! Успішно відвіз всі речі, а потім ще і завозив маму в Боярку. У мене був такий повноцінний день за кермом Porsche Cayenne.

Тому хочу привітати всіх, хто управляє автомобілем з цим святом і побажати побільше приємних поїздок».

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