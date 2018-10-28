9 випуск «Один за всіх»-12 знову про допомагу тим, хто втратив надію на справедливість. Шокуючу історію розповість мати, у якої колишній чоловік цинічно викрав дитину. Рідним вже два роки не дають змоги побачитися та обійнятися. Ведучий Михайло Присяжнюк разом з експертами з’ясовуватиме, у кого весь цей час жив Ростик, та що підштовхнуло батька на такий вчинок.
9 випуск «Один за всіх»-12 покаже:
- Що стало причиною недопущення батьком до сина рідної матері?
- Чому батько викрав дитину?
- Якою буде зустріч у студії мачухи та рідної матері Ростика?
- Яку версію озвучить сам викрадач?
- І чи зможе Альона нарешті поцілувати сина після тривалої розлуки?
Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ! А о 22:20 дивіться онлайн повний 8 випуск «Один за всіх» на офіційному сайті!
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