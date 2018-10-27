Цієї суботи, 27.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 підготувало для глядачів багато цікавих учасників. На кастинг в Харкові прийде відомий шоумен Дядя Жора! Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни?
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Дивіться відеоанонси випуску 9 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Харкові:
Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від дев’ятого кастингу в Харкові
Х-фактор 9 випуск 9 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Харкові прийде відомий український шоумен Дядя Жора. Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі
Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від дев’ятого кастингу в Харкові
Х-фактор 9 випуск 9 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Харкові прийде відомий український шоумен Дядя Жора. Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі