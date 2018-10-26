Ролі у стосунках – якими вони повинні бути? Чи припустимо, щоб дружина оберігала свого чоловіка, як його власна мати? Або щоб чоловік поводився, як маленька дитина, яка боїться брати на себе відповідальність? Дізнайтеся в 9 випуску проекту «Ультиматум».
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У 9 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:
- Якими повинні бути ролі у стосунках?
- Що робити, якщо дружина поводиться, як мати?
- Чи нормально, коли чоловік не бере на себе відповідальність?
- Як поводитися у стосунках, в яких дружина намагається все контролювати?
- Чому чоловік у стосунках починає прогинатися під жінку?
- Як боротися з тотальним контролем в родині?
Чим вирішиться цей конфлікт пари, дивіться сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ!
Video: «Ультиматум» випуск 9: що робити, якщо чоловік поводиться, як дитина, а дружина – як матиУ 9 випуску Ультиматуму глядачі побачать пару, в якій дружина старша за чоловіка на 16 років. Що робити, якщо чоловік поводиться, як дитина, дивіться в 9 випуску шоу Ультиматум
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