Суддю «Х-фактор»-9 Олега Винника здивували несподіваним подарунком

Суддю «Х-фактор»-9 Олега Винника шанувальники з Бердянська після концерту порадували несподіваним подарунком. Подробиці читайте далі.

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Олег Винник мандрує Україною в рамках концертного туру «Ты в курсе». Артист вже дав ряд концертів у східних і південних регіонах країни — Миколаєві, Херсоні, Маріуполі, Запоріжжі. Але шанувальники з Бердянська здивували співака несподіваним подарунком — справжнім чоловічим букетом із сушеної риби до пива!

Співак поділився фото розкішного презента на особистій сторінці в Instagram.

Шанувальники оцінили фото, залишивши коментарі до публікації:

«Круто, буде чим вам зайнятися в Німеччині в перервах між концертами», «Дуже оригінальний і колоритний букет», «Справжньому чоловікові — чоловічі букети».

Нагадаємо, в рамках туру «Ты в курсе» Олег Винник дасть два концерти, 7 і 9 листопада, в столичному Палаці спорту. Шоу на київській сцені буде абсолютно унікальним і не схожим на всі попередні виступи співака. На глядачів чекає абсолютно нова сцена і візуалізація, яскраві спецефекти, а також креативні постановки і театралізовані номери.

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