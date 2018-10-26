Всі учасники проекту «Цієї миті рік потому»-2018 на рік собі ставлять унікальні цілі. І в 9 випуску «Цієї миті рік потому» українці зроблять все можливе, аби втілити свої мрії в реальність і змінити своє життя до невпізнання.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Мати трьох дітей наважиться стати танцівницею на пілоні. Чи зможе героїня 9 випуску здобути чемпіонство з pole dance?

Юля закохана по вуха в чоловіка, з яким провела лише 12 годин у дорозі та завагітніла. Хлопець пропав, а любов — залишилась. Чи знайде дівчина свого коханого?

Подружжя вже три роки хоче народити дитину, але на заваді цьому стає вага. Чи під силу дівчині скинути 50 кг, а хлопцеві набрати 15 кг, щоб відчути себе батьками?

Уляна страждає від важкої четвертої форми сколіозу та аномалії розвитку хребта. Чи ризикне вона лягти під ніж заради своєї мрії — ходити, як здорова людина?

Через великий живіт Юля перетворилася майже на інваліда, але причину своєї хвороби вона так і не знає. Чи зможе жінка в «Цієї миті рік потому» вилікуватися?

Чи під силу дівчині знайти батька, якого вона втратила п’ять років тому?

Знайти багатого чоловіка, щоб відчути себе королевою світу… Чи вдасться Олені в 38 років здійснити свою мрію?

Video: Чи під силу героям «Цієї миті рік потому» подолати хвороби і знайти сім’ю? В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 9 здійснять мрії

Video: Чи під силу героям «Цієї миті рік потому» подолати хвороби і знайти сім’ю? В Цієї миті рік потому 1 сезон 9 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 9 здійснять мрії

Вже сьогодні, 26.10.2018, в 9 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя людей!

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