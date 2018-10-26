Місячний календар садівника-городника на листопад 2018 допоможе вам визначити найсприятливіші дні для догляду за городом і садом. Кожен, хто працює з землею, знає, як важливо в листопаді особливо уважно доглядати за садом-городом. Листопад незважаючи на свої нічні заморозки і короткий світловий день не менш насичений. Важливо правильно підготувати все до зими: мульчувати грунт, прибрати залишки врожаю зі сховища і провести останню підзимову висадку рослин. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні у листопаді 2018 найсприятливішими. Дізнайтеся про це у матеріалі!

Згідно з місячним календарем садівника-городника на листопад 2018 року, кінець осені ідеально підходить для того, щоб мульчувати грунт. Те, що нічний холод підкрався непомітно і нагадує про те, що скоро зима, не означає, що роботи по саду і городу стало менше. Крім мульчування грунту, важливо прибрати залишки врожаю в сховище, провести підзимову висадку рослин, заготовити черешки і провести стратифікацію насіння.

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Детальний місячний календар садівника-городника на листопад 2018 року

Знаючи найвдаліші дні для роботи на городі в листопаді 2018, ви будете підготовленими, і врожай пізніше вас порадує.

Сприятливі дні посіву зелені і пересадки рослин у листопаді 2018:

Посів зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується боротьба з шкідниками кімнатних рослин: 1, 2, 3

Рекомендується розпушування сухого грунту, боротьба з наземними шкідниками. Вдалий час для укриття багаторічних рослин на зиму: 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23,

Відмінний час для пересадки кімнатних рослин. Посів овочів для вирощування в зимовій теплиці: 7, 8,

Рекомендуються посів і пересадка кімнатних рослин, розпушування грунту, внесення добрив, боротьба з грунтовими шкідниками: 11, 12, 13

Посів зелені і посадка цибулинних квітів для вирощування в зимовій теплиці. Полив, розпушування грунту, підживлення квітів: 14, 15, 16, 17

Посів листових овочів для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується полив, внесення добрив: 26, 27, 28, 29, 30, 31

Несприятливі дні для посіву та пересадки в листопаді 2018:

Не рекомендується посів: 4, 9, 10

Не рекомендується пересадка: 18, 24, 25

Також екстрасенси радять в листопаді добре підготувати сад до зими. Влаштуйте підзимовий вологозаряджаючий полив. Робіть все це з хорошим настроєм, щоб земля відчувала вашу позитивну енергетику. Догляд та на додачу ваш енергетичний заряд саду-городу і ви будете здивовані тому, що вам може подарувати земля.

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Екстрасенси радять дотримуватися місячного календаря на листопад 2018, і тоді ваш город завжди буде багатий на врожай.

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