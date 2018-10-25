Які тенденції коротких зачісок у 2018 році? Як укласти своє волосся, щоб виглядати стильно і привабливо? Наталя Юдіна, візажист і стиліст, яка працює над образами Мирослави Ульяніної в проекті «Зважені та щасливі», розповіла про найактуальніші зачіски та укладки на коротке волосся.
Перевагою короткого волосся залишається його універсальність. Такі стрижки виглядають неймовірно стильно і підходять жінкам різного віку. Обирайте коротку зачіску, якщо у вас чиста шкіра, симетричні риси обличчя і правильна форма черепа. В іншому випадку всі недоліки та проблемні ділянки будуть більш помітними й підкресленими.
Асиметрія – популярний прийом у створенні модних зачісок на коротке волосся у 2018 році. Актуальні також стрижки піксі, вкорочене каре, боб і гаврош. Наталя Юдіна радить володаркам короткого волосся правильно підбирати відтінок: «Якщо колір фарбування обраний вдало, то зачіска буде виглядати добре навіть без укладки».
На думку провідних дизайнерів і стилістів, карамель, глибокий фіолетовий і коньячний відтінки будуть особливо важливі в створенні образів з коротким волоссям. Втім, сліпо гнатися за тенденціями не варто – завжди враховуйте, що личить саме вам.
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Боб
Найбільш зручна зачіска, яка не втрачає популярності багато років. І це все завдяки її здатності адаптуватися під будь-яку зовнішність. Додатковими перевагами виділяємо легкість в укладанні й рідкісну корекцію. Ви можете поекспериментувати із фарбуванням, а також з довжиною на потилиці та біля обличчя.
Гаврош
Ця тенденція повернулася до нас з 90-х років. Наталя Юдіна пропонує додати до стрижки також фарбування або тонування: «З волоссям такої довжини експериментувати складно, тому якщо хочеться освіжити зачіску, краще пограти з відтінком. Звичайні лаки і гелі для зовсім короткого волосся не підійдуть, я б рекомендувала скористатися пастою для укладки».
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Піксі
Ця стрижка виглядає так: довге волосся на маківці та дуже коротке на потилиці і скронях. Така зачіска підійде жінкам з тонким, слабким волоссям. До того ж вона підкреслює лінію шиї та овал обличчя, візуально роблячи жінку молодшою. Піксі швидко сохне і не вимагає особливих зусиль при укладанні. Носіть цю зачіску з рваними кінцями і подовженим асиметричним чубчиком, який можна пофарбувати в різні кольори.
Вкорочене каре
Ця зачіска ніколи не вийде з моди та завжди буде стильною і привабливою. Класичну стрижку слід доповнити рваними пасмами, недбалим укладанням і кучерями. Правильно обстрижене каре не вимагає особливої уваги при укладанні. Достатньо просто висушити волосся.
Асиметрія
Асиметричні зачіски створюються на основі каре, бобу або піксі, але до них додається індивідуальний контур. Таке поєднання волосся різної довжини і фактурних пасм підходить для будь-якої форми обличчя. Чубчик набік буде виглядати особливо ефектно з такою зачіскою. Також можете зачесати волосся набік, зробивши косий проділ. Багаторівневі зачіски легко укладаються, віднімаючи зовсім небагато часу.
Якщо хочете бути в тренді, спробуйте так звані «морські хвилі». «Ця зачіска дуже актуальна для асиметричних стрижок, каре, укороченого каре», – ділиться Наталя Юдіна. – «Щоб зробити таку укладку знадобиться перукарський сольовий розчин – його можна придбати в будь-якому магазині товарів для краси і здоров’я. Зараз цей засіб випускають як люксові бренди, так і абсолютно доступні бренди мас-маркету. До речі, впливає на волосся сольовий розчин доволі щадно і не пересушує їх. Все, що вам потрібно – нанести засіб на вологе волосся і роздути феном. Виходять не локони, а саме легкі, красиві хвилі».
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