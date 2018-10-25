9 випуск «Зважені та щасливі»-8 – це екватор найвагомішого шоу країни. Батьки та діти подолали половину шляху до своєї мрії. Десятки випробувань та психологічних тестів пройшли родини, аби залишитися у таборі схуднення. Та що чекатиме на «зважених» на дев’ятому тижні – дізнайтеся вже сьогодні о 22:00.
9 випуск «Зважені та щасливі»-8 покаже:
- Чому історія однієї із пар завершиться на півшляху до мрії?
- Скільки команд надінуть чорні футболки на дев’ятому тижні?
- Як долатимуть учасники земне тяжіння та вчитимуться літати?
- Які найекзотичніші засоби схуднення в історії проекту оберуть родини, аби показати гідний результат на вагах?
- У чому причина третього повернення подружжя Марнаузів?
- Та яка пара восьмого сезону «Зважені та щасливі» повернеться на проект, аби помститися конкурентам?
Це ви побачите вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!