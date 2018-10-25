9 випуск «Зважені та щасливі»-8 – це екватор найвагомішого шоу країни. Батьки та діти подолали половину шляху до своєї мрії. Десятки випробувань та психологічних тестів пройшли родини, аби залишитися у таборі схуднення. Та що чекатиме на «зважених» на дев’ятому тижні – дізнайтеся вже сьогодні о 22:00.

9 випуск «Зважені та щасливі»-8 покаже:

Чому історія однієї із пар завершиться на півшляху до мрії?

Скільки команд надінуть чорні футболки на дев’ятому тижні?

Як долатимуть учасники земне тяжіння та вчитимуться літати?

Які найекзотичніші засоби схуднення в історії проекту оберуть родини, аби показати гідний результат на вагах?

Марнаузів ? У чому причина третього повернення подружжя

Та яка пара восьмого сезону «Зважені та щасливі» повернеться на проект, аби помститися конкурентам?

Це ви побачите вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: Хто з учасників повернеться у 9 випуску на «Зважені та щасливі»-8? (Голосування) 9 випуск зважені та щасливі 8 сезон - екватор найвагомішого шоу країни. Хто зі зважених повернеться у табір схуднення на дев'ятому тижні зважені та щасливі 2018

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