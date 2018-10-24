По буднях о 19:00 на телеканалі СТБ глядачі продовжують слідкувати за пригодами улюблених героїв комедійного серіалу «Коли ми вдома», які цього року перейшли на українську мову. Актори залишаються незмінними уже п’ять років: Станіслав Боклан, Тетяна Шеліга, Кирило Бін, Катерина Кістень, Костянтин Войтенко, Олена Алимова, Андрій Пономаренко, Ірина Андрєєва, Тетяна Зіновенко, Олексій Тритенко, Катерина Колесник.

В кінці п’ятого сезону, під Новий рік, на глядачів чекає безпрецедентна подія на українському телебаченні – вони зможуть вплинути на фінал, який відбудеться 28 грудня. Вперше у глядачів буде можливість проголосувати за ту розв’язку, яка припаде їм до душі. Голосувати можна буде безкоштовно у додатку Teleportal.

«Глядачі люблять телеканал СТБ за неймовірні відчуття, які можна описати як «Вау!». 10 років тому ми вперше показали шоу «Танцюють всі!», яке стало подією, що перехоплює подих. Потім «Україна має талант», «Х-фактор», «Зважені та щасливі», «МастерШеф» та багато інших. Навесні на СТБ відбудеться прем’єра костюмованого серіалу «Кріпосна», яка також схвилює українське телебачення. Але ми і цього року, під Новий рік, хочемо здивувати глядачів СТБ і знову подарувати їм відчуття «Вау!». Такої події в серіальному світі України ще не було. Ми робимо все для того, щоб глядачі каналу СТБ все частіше переконувались в тому, що «Можливо все!» – коментує креативний продюсер серіалу «Коли ми вдома» Дмитро Кіцай.

Автори поки не розкривають інтригу, перед яким вибором опиняться глядачі та головні герої, але привідкриємо таємницю: це стосуватиметься особистого життя одного з персонажів серіалу.

«Ми вже зняли дві версії фіналу. Жінки у нашій країні, на жаль, часто опиняються в подібній ситуації, тож історія буде близька багатьом. Це не вибір між абсолютним добром та злом, але вибір, який повинні будуть зробити наші глядачі, досить непростий», – коментує Дмитро.

Слідкуйте за життям головних героїв серіалу «Коли ми вдома» по буднях о 19:00 на СТБ, щоб під Новий рік зробити правильний вибір.

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