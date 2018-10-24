4 листопада лікар та ведуча Людмила Шупенюк зніматиме сюжет на Арт-заводі «Платформа» в рамках соціального проекту «Я соромлюсь свого тіла». Подробиці — у матеріалі!

Людмила Шупенюк — відомий акушер-гінеколог вищої категорії та лікар медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла». Вона розповідає про важливість лікарської справи та доводить, що по обидві сторони екрана немає нічого неможливого.

4 листопада в Києві, а саме на Арт-заводі «Платформа», протягом цілого дня ведуча зніматиме сюжет в рамках проекту «Я соромлюсь свого тіла». Людмила Шупенюк поділиться своїм досвідом роботи у лікарській справі.

Долучитися до зйомки можуть всі охочі 4 листопада на Арт-заводі «Платформа». Обіцяємо, буде цікаво і смачно!



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