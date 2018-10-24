У 18 випуску «МастерШеф»-2018 учасники презентували свої перші ресторани. Вони намагалися здивувати строгих суддів, але вийшло це не у всіх. Хто покинув «МастерШеф»-8 і назавжди попрощався з мрією, читайте в матеріалі.

У 18 випуску «МастерШеф»-8 покинуло відразу двоє учасників: Настя Вовк і Влад Кірякулов.

Владислав не зміг заробити гроші для ресторану на першому етапі конкурсу. Ябедничати на колег він не хотів, а тому не заробив ні копійки. Після цього конкурсу Влад і отримав чорний фартух. У лісі учасник теж не звик боротися за виживання. Напевно, тому його страву взагалі не вразила суддів і вони попрощалися із Владом.

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Настя отримала свій чорний фартух за те, що команда Червоних під її керівництвом програла. Учасники вирішили, що вона не все продумала і контролювала мало процесів, знявши з себе відповідальність. На битві чорних Настя приготувала десерт, в якому журі знайшли чимало помилок, включаючи нарізку і декор.

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