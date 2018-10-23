Під час новорічних свят у Києві пройдуть покази нового шоу світового рівня для всієї родини «Winterra. Легенда казкового краю» від режисерів-постановників Костянтина Томільченко і Олександра Братковського. Над його створенням працює компанія StarLight Entertainment, відома своїми популярними шоу «Вартові Мрій» та «Дім таємничих пригод».

Нова історія розповість про захопливі пригоди хлопчика, який напередодні Нового року намагається врятувати свого молодшого брата, котрий потрапив в казкове крижане королівство Winterra. Прем’єра сімейного шоу відбудеться 14 грудня традиційно на ВДНГ. Вистави проходитимуть в будні та вихідні протягом усіх різдвяних свят.

«В Україні ніхто не робив подібних шоу, – запевняє Костянтин Томільченко. – І це мотивує нашу команду щороку створювати перфоманс ще на рівень вище, вигадувати цікаві постановки і спецефекти, більш складну графіку, ефектні костюми і декорації. Ми починаємо продумувати нову історію з того моменту, як закінчили показувати наш попередній спектакль, щоб кожен рік шоу від StarLight Entertainment було неповторним і викликало ще більше емоцій».

Нове шоу увібрало в себе кращий досвід організаторів і творців прем’єри цієї зими. «Winterra. Легенда казкового краю» зберегла доброту і чарівність шоу «Вартові Мрій», примножила видовищність і спецефекти мультижанрового шоу «Дім таємничих пригод», гармонійно ввібрала в себе досвід постановки шоу Cirque du Soleil, де Костянтин Томільченко працював режисером-хореографом. Також зимове шоу доповнили технологічні візуальні спецефекти, які вразили суддів телешоу America’s Got Talent під час перегляду номерів, створених Олександром Братковським і Костянтином Томільченко. Грандіозна прем’єра цієї зими однозначно виведе розвиток напряму «шоу» в Україні на новий рівень і покаже продукт, що перевершує очікування навіть найвибагливіших глядачів.

Новорічна історія створена, щоб стерти кордони між реальністю і фантазією і подарувати маленьким глядачам віру в добро, а дорослих повернути в безтурботне дитинство. За легендою, колись Winterra була чудовим гостинним краєм. Але люди стали більш скептичними, перестали з часом вірити в чудеса і світ Winterra перетворився на холодний та безмовний. Вхід до нього охороняється лютим морозом і закритий від сторонніх очей. Потрапити в казковий світ може лише той, хто зберіг у глибині душі віру в чудо. Цієї зими головний герой шоу проведе всіх гостей в залі в чарівне королівство Winterra, і вони разом опиняться в самому епіцентрі казкових подій.

«Набагато легше повірити в диво, коли ти побачив його наживо. Думаю, що кожен глядач, який потрапить на шоу в цьому році, точно не упустить атмосферу свята і відчує новорічний настрій, – переконаний режисер-постановник Олександр Братковський. – Ми робимо шоу для всієї родини, тому використовуємо високотехнологічні прийоми, щоб здивувати кожного дорослого гостя і змусити його на мить засумніватися в тому, що він знаходиться в реальному світі. Ми хочемо, щоб після шоу батьки та діти знову дивувалися світу навколо і ділилися своїми теплими почуттями з оточуючими».

Для участі в шоу були запрошені професійні танцівники, акробати, вокалісти, серед яких артисти всесвітньо відомого Cirque du Soleil, а також учасники українських талант-шоу.

Автором музичних композицій і головного саундтрека виступив український музикант Юрій-Юркеш Юрченко. Музичні аранжування до шоу належать композитору і музичному продюсерові Миколі Сосіну.

Грандіозна прем’єра «Winterra. Легенда казкового краю» відбудеться 14 грудня в Концерт-холі ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон №7). Вартість квитків варіюється від 209 до 2499 грн.

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