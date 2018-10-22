Що чекає на глядачів в дев’ятому випуску «Хата на тата»-7

Героєм 9 випуску «Хата на тата»-7 стане тато-мрійник Федір Великий. У цієї людини великі плани на майбутнє: купити віллу і навіть полетіти в космос. Однак проект швидко спустить необачного тата на землю, щоб показати йому реалії життя і фактично врятувати сім’ю.
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У новому випуску ви дізнаєтеся:
- Якими божевільними мріями марить тато?
- Чому побилися сини в перший день без мами?
- Кому проект дався найскладніше, і причому тут старший син Іван?
- Хто підвів тата, і чому в родині заговорили про червону кнопку?
- Навіщо чоловік гіпнотизував корову?
- Яку обіцянку виконав Федір?
- Що змусило чоловіка і синів змінитися?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 9 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 22 жовтня о 20.00.
Дивіться відеоанонс 9 випуску «Хата на тата»-7!
Video: Що чекає на глядачів в дев’ятому випуску «Хата на тата»-7У 9 випуску Хата на тата-7 глядачі дізнаються про тата-мрійника, який не помічає клопотів дружини, розбалував дітей і марить про віллу. Подробиці читайте в матеріалі.
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