Героєм 9 випуску «Хата на тата»-7 стане тато-мрійник Федір Великий. У цієї людини великі плани на майбутнє: купити віллу і навіть полетіти в космос. Однак проект швидко спустить необачного тата на землю, щоб показати йому реалії життя і фактично врятувати сім’ю.

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У новому випуску ви дізнаєтеся:

Якими божевільними мріями марить тато?

Чому побилися сини в перший день без мами?

Кому проект дався найскладніше, і причому тут старший син Іван?

Хто підвів тата, і чому в родині заговорили про червону кнопку?

Навіщо чоловік гіпнотизував корову?

Яку обіцянку виконав Федір?

Що змусило чоловіка і синів змінитися?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 9 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 22 жовтня о 20.00.

Дивіться відеоанонс 9 випуску «Хата на тата»-7!

Video: Що чекає на глядачів в дев’ятому випуску «Хата на тата»-7 У 9 випуску Хата на тата-7 глядачі дізнаються про тата-мрійника, який не помічає клопотів дружини, розбалував дітей і марить про віллу. Подробиці читайте в матеріалі.

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