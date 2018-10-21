У 8 випуску «Один за всіх»-12 продовжують рятувати тих, хто втратив надію на допомогу. Нова історія зворушить усю студію та ведучого Михайла Присяжнюка. Онкохворий Сашко шукає свою біологічну матір, аби запитати, чому вона покинула його. Команда «Один за всіх» робитиме усе можливе, аби знайти рідних дитини.

У восьмому випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Чи є можливість врятувати онкохворого Сашка?

Заради чого прийомні батьки та Сашко шукають біологічну матір хлопчика?

Чи вдасться команді «Один за всіх» знайти родичів дитини?

Чия поява зворушить усю студію?

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Video: У 8 випуску команда «Один за всіх»-12 шукатиме рідних онкохворого Сашка У 8 випуску Один за всіх 12 шукатимуть рідних онкохворого Сашка. Чи знайдуть рідних у восьмому випуску Один за всіх 2018?

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