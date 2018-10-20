Сьогодні, 20 жовтня 2018 року, – Міжнародний день кухаря. Ці люди роблять наше життя смачнішим і ситнішим, тому пропустити це свято ми не можемо. А тому ми попросили учасників «МастерШеф»-8 Максима Пустовіта та Анастасію Вовк розповісти про свої традиції святкування Дня кухаря. Хочете дізнатися більше про це смачне торжество? Тоді читайте наш матеріал!

Цікаві факти про свято

Усі знають, що обов’язковий елемент кухарського одягу – ковпак. Але коли та де з’явилася ця цікава задумка? У ХVII столітті англійський король виявив у тарілці з супом муху! Розгнівавшись, монарх вирішив контролювати всіх кухарів за допомогою спеціальної людини, яка повинна була стежити за порядком на кухні. Та людина й придумала правило носіння ковпаків.

Факти вперто підтверджують, що найуспішніші кулінари – це чоловіки, а не жінки. Можливо, причина цього приховується у тому, що смакова чутливість у чоловіків вища, ніж у представниць прекрасної статі.

Найкращі традиції Дня кухаря – встановлення рекордів для Книги рекордів Гіннесса: найбільша піца, хот-дог, морозиво. Кухарі вельми винахідливі щодо цього, а перспектива закарбувати своє ім’я в історії кулінарії підбурює ще більше!

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Ось, що думають про день кухара учасники кулінарного шоу «МастерШеф»-8.

Максим Пустовіт:

«Звичайно ж, я теж святкую день кухара! Я універсальна людина і займаюся дуже різною діяльністю і, відповідно, можу себе зарахувати до людей, які займаються розвитком кулінарного мистецтва, тому що люблю готувати, намагаюся внести щось нове і цікаве, а найголовніше –працюю зараз саме в цій сфері! Я вважаю, що це одна з найважливіших професій у світі, оскільки саме завдяки розвитку кулінарії ми вміємо радувати себе та близьких смачною і якісною їжею, що займає важливу роль у житті.

Прогрес не стоїть на місці, і цього року я дізнався дуже цікавий факт. Усі знають, що в 21-му столітті багато професій починають освоювати машини. У японському ресторані в місті Нагоя працює кухар Fua-Men, і він не людина, а робот. Йому дозволяють не тільки мити посуд і різати овочі, а й займатися приготуванням комплексних обідів. За зміну він здатний приготувати обід на 80 персон.

Як на мене, це неправильно. Тому що їжу потрібно відчувати, віддавати тепло рук, заряджати позитивними емоціями і не спрощувати собі завдання за допомогою запрограмованих машин, які роблять все на автоматі. Завдяки тому, що ми відчуваємо їжу, можемо її доповнювати і покращувати смакові якості, надавати незвичайний вид. Мені здається, що люди сильно розледачіли і хочуть все більше і більше спростити собі життя! Так не повинно бути, тому що штучний розум не зможе далі розвивати світ, і тоді ми зупинимося, і почнеться просто регрес. Саме завдяки тому, що ми виконуємо одну і ту ж роботу, в нашій голові виникають геніальні ідеї, які здатні поліпшити якість їжі і зробити кулінарний світ цікавішим».

Анастасія Вовк:

«Кухарське мистецтво передалося мені від тата, а татові – від його бабусі, моєї прабабусі. Вона була шеф-кухарем ресторану. Тато часто ділився зі мною своїми дитячими спогадами про те, як йому подобалося приходити до своєї бабусі в гості, в будинку у неї завжди пахло пиріжками. Він багато чому навчився у своєї бабусі. А ті рецепти і секрети приготування страв, які дісталися йому у спадок від бабусі, він передав мені. І я щаслива, що обрала професію, яка приносить задоволення мені і приносить задоволення людям – професію кондитера.

У ті роки, коли жила моя прабабуся, відзначалося свято День працівників харчової промисловості, в третю неділю жовтня. І в моїй родині відзначати цей день було традицією. Завжди в цей день пекли смачні булочки з яблуком або яблучний пиріг.

Із дитинства я мріяла бути причетною до цього світу аромату та смаку. І моя мрія збулася! І традиції святкувати Міжнародний день кухара в моїй родині дотримуються. У цей день я балую своїх близьких новим оригінальним десертом. Який буде цього року – секрет».

Бажаємо всім смачно та приємно відсвяткувати Міжнародний день кухаря!

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