Герої мотиваційного проекту «Цієї миті рік потому»-2018 на рік собі ставлять, здавалося б, недосяжні цілі. І у 8 випуску «Цієї миті рік потому» українці зроблять все можливе, аби втілити свої мрії в реальність.
Дивіться у п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:
- Переможниця «МастерШеф»-2 Ліза Глинська прийшла в студію «Цієї миті рік потому», аби знайти свою любов. Чи зустріне вона чоловіка мрії?
- Вага Олександри Півень становить 100 кг. Чи вдасться їй скинути 30 кг і стати худенькою?
- 11-річна героїня 8 випуску мріє стати призером Всеукраїнського чемпіонату з брейк-дансу. Чи до снаги Марині не лише перемогти дівчаток з танців, а й утерти ніс хлопчакам?
- Іван Галушка, рятуючи побратима, отримав кулю в голову. Чи зможе герой АТО вийти з коми?
- Ведуча Даша Трегубова почує історію Аліни, яка до смерті боїться собак. Що ж зробить героїня, аби побороти свою фобію?
- Катерина Жицька якось зустріла жебрачку на вулиці та стала її опікункою. Чи вдасться учасниці «Цієї миті рік тому» удочерити доньку убогої жінки?
- Оксана і Валерій протягом десяти років не можуть стати батьками. Чи наважиться чоловік лягти під ніж, аби відчути себе батьком?
Уже сьогодні, 19.10.2018, у 8 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя українців!