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Телеканал СТБ / Чи зможуть герої 8 випуску «Цієї миті рік потому» знайти кохання, стати батьками і вийти з коми?

Чи зможуть герої 8 випуску «Цієї миті рік потому» знайти кохання, стати батьками і вийти з коми?

Телеканал СТБ

Герої мотиваційного проекту «Цієї миті рік потому»-2018 на рік собі ставлять, здавалося б, недосяжні цілі. І у 8 випуску «Цієї миті рік потому» українці зроблять все можливе, аби втілити свої мрії в реальність.

Дивіться у п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

  • Переможниця «МастерШеф»-2 Ліза Глинська прийшла в студію «Цієї миті рік потому», аби знайти свою любов. Чи зустріне вона чоловіка мрії?
  • Вага Олександри Півень становить 100 кг. Чи вдасться їй скинути 30 кг і стати худенькою?
  • 11-річна героїня 8 випуску мріє стати призером Всеукраїнського чемпіонату з брейк-дансу. Чи до снаги Марині не лише перемогти дівчаток з танців, а й утерти ніс хлопчакам?
  • Іван Галушка, рятуючи побратима, отримав кулю в голову. Чи зможе герой АТО вийти з коми?
  • Ведуча Даша Трегубова почує історію Аліни, яка до смерті боїться собак. Що ж зробить героїня, аби побороти свою фобію?
  • Катерина Жицька якось зустріла жебрачку на вулиці та стала її опікункою. Чи вдасться учасниці «Цієї миті рік тому» удочерити доньку убогої жінки?
  • Оксана і Валерій протягом десяти років не можуть стати батьками. Чи наважиться чоловік лягти під ніж, аби відчути себе батьком?

Уже сьогодні, 19.10.2018, у 8 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя українців!

Video: Чи зможуть герої 8 випуску «Цієї миті рік потому» знайти кохання, стати батьками і вийти з коми?

В Цієї миті рік потому 1 сезон 8 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 8 здійснять мрії

Video: Чи зможуть герої 8 випуску «Цієї миті рік потому» знайти кохання, стати батьками і вийти з коми?

В Цієї миті рік потому 1 сезон 8 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 8 здійснять мрії

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