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Телеканал СТБ / Модні теплі сукні 2018: фото-новинки

Модні теплі сукні 2018: фото-новинки

Телеканал СТБ

Кожна дівчина хоче виглядати бездоганно навіть із настанням холодів. Цього року бути привабливою та жіночною усім модницям допоможе головний тренд сезону — теплі сукні. Що ж надягти, щоб бути чарівною й при цьому не змерзнути? Також дізнайтеся, які сукні любить носити журналістка «Вікна-новини» Ірина Заславець.

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Цієї осені та зимою всі дизайнери радять дівчатам утеплитися та поповнити свій гардероб довгою в’язаною сукнею. Це справжній must have прийдешньої зими. Шанувальниці міді щасливі, як ніколи. У новому сезоні довгі сукні та пальто  головний хіт.

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Не менш трендовими залишаються і шкіряні сукні глибоких відтінків зеленого, вишневого та коричневого. І в коротких глянцевих приталених моделях під ботфорти, й у матових міді  ти будеш неперевершена навіть у найхолодніші вечора. Не забудь підібрати собі відповідний модний елемент для зимового гардеробу.

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У сезоні осінь-зима 2018/2019 ультрамодними залишаються тваринні принти, зокрема хижаки. Леопардові та тигрові теплі сукні природних відтінків не дадуть тобі змерзнути у будь-який фешн-тусовці.

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Геометричні фігури також не втрачають популярності. Законодавці моди пропонують обрати сукні у клітинку, з ламаними лініями або великим візерунком на будь-який випадок.

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Яскравий і теплий образ можна створити, також надівши сукню поверх водолазки або легкого джемпера.

Відома журналістка «Вікна-новини» Ірина Заславець обожнює носити сукні в будь-який час року. З приходом холодів дівчина змінює шовк і шифон на більш теплі тканини.

«У моєму гардеробі є класичні сукні-футляри, але більше люблю безформні — на вигляд на розмір-два більше, щоб можна було загорнутися в них. Взагалі люблю сукні за те, що не треба занадто довго комбінувати образ. Вранці для журналіста це дуже зручно: надів теплу сукню і побіг на роботу», — каже Ірина.

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