Як зробити макіяж вампіра на Хелловін? Покрокову інструкцію, а також рекомендації старшого гримера «МастерШеф»-8 Наді Крикунової знайдете в матеріалі. Будьте найоригінальнішими на вечірці на честь Хелловіна!
Як створити образ вампіра: покрокова інструкція
- Зробіть бліде обличчя.
- Добре промалюйте вилиці.
- Очі виділіть чорним (якщо дівчина — smoky eyes).
- Виділіть темним западину під губою.
- Для дівчат найвдалішим кольором губ буде червоний.
- Візьміть пару крапель штучної крові та додайте в куточок губ.
- Також не забудьте про ділянку шиї, аби тон не відрізнявся від обличчя.
- Завершальний штрих — вставте накладні ікла.
- Доповніть образ готичним костюмом і прикрасами з камінням.
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За словами старшого гримера «МастерШеф» Наді Крикунової, кожен охочий може створити цікавий образ на Хелловін без допомоги професіонала. Щоб зробити з себе, наприклад, Венздей Аддамс у домашніх умовах, вистачить лише кілька деталей — і можна йти на вечірку. Достатньо зробити бліде обличчя, дві косички і надіти чорну сукню з коміром.
«Образ зомбі завжди виглядає жахливо, можна зробити кривавого або гниючого. Для цього потрібно: лисина, штучна кров, серветки, клей, кілька відтінків тіней і, звичайно ж, ваша фантазія!» — порадила старший гример «МастерШеф».
Ось кілька прикладів робіт Наді Крикунової для натхнення.
Веселого вам Хелловіна! Будьте страшно красивими!