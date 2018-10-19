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Телеканал СТБ / Як зробити макіяж вампіра на Хелловін: поради гримера «МастерШеф»

Як зробити макіяж вампіра на Хелловін: поради гримера «МастерШеф»

Телеканал СТБ

Як зробити макіяж вампіра на Хелловін? Покрокову інструкцію, а також рекомендації старшого гримера «МастерШеф»-8 Наді Крикунової знайдете в матеріалі. Будьте найоригінальнішими на вечірці на честь Хелловіна!

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Як створити образ вампіра: покрокова інструкція

  1. Зробіть бліде обличчя.
  2. Добре промалюйте вилиці.
  3. Очі виділіть чорним (якщо дівчина — smoky eyes).
  4. Виділіть темним западину під губою.
  5. Для дівчат найвдалішим кольором губ буде червоний.
  6. Візьміть пару крапель штучної крові та додайте в куточок губ.
  7. Також не забудьте про ділянку шиї, аби тон не відрізнявся від обличчя.
  8. Завершальний штрих — вставте накладні ікла.
  9. Доповніть образ готичним костюмом і прикрасами з камінням.

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За словами старшого гримера «МастерШеф» Наді Крикунової, кожен охочий може створити цікавий образ на Хелловін без допомоги професіонала. Щоб зробити з себе, наприклад, Венздей Аддамс у домашніх умовах, вистачить лише кілька деталей — і можна йти на вечірку. Достатньо зробити бліде обличчя, дві косички і надіти чорну сукню з коміром.

«Образ зомбі завжди виглядає жахливо, можна зробити кривавого або гниючого. Для цього потрібно: лисина, штучна кров, серветки, клей, кілька відтінків тіней і, звичайно ж, ваша фантазія!» — порадила старший гример «МастерШеф».

Ось кілька прикладів робіт Наді Крикунової для натхнення.

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Веселого вам Хелловіна! Будьте страшно красивими!

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