У восьмому випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники опиняться на безлюдному острові. Будуть «зважені» там не самі, адже серед команд причаїлася мафія. Восьмий тиждень «Зважені та щасливі»-8 стане справжньою перевіркою для учасників на взаєморозуміння та довіру. Хто її пройде, а кого зламають страшні умови? Що очікує на родини вже сьогодні?

У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся відповіді на питання:

Які найжорстокіші знущання за вісім сезонів чекатимуть на команди?

Хто не витримає умов на безлюдному острові?

Як родини сприймуть новину про наявність мафії серед учасників?

Як розподілятимуть 50 000 калорій, які учасники мають скинути за три доби?

Хто готуватиме екзотичний сніданок із черв’яків, курячих лапок і легенів?

Та чому родини відтепер зненавидять ніч?

І тільки на голосуванні ви побачите справжні обличчя усіх учасників, адже вивести мафію на чисту воду просто нереально, тому що під підозрою будуть усі!

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Тож не проґавте вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 8 випуск «Зважені та щасливі»-8, а о 21:30 дивіться онлайн на офіційному сайті.

Video: У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин У 8 випуску Зважені та щасливі 8 учасники опиняться на безлюдному острові. Також на восьмому тижні Зважені та щасливі 2018 учасники шукатимуть мафію.

Video: У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин У 8 випуску Зважені та щасливі 8 учасники опиняться на безлюдному острові. Також на восьмому тижні Зважені та щасливі 2018 учасники шукатимуть мафію.

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