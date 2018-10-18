У восьмому випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники опиняться на безлюдному острові. Будуть «зважені» там не самі, адже серед команд причаїлася мафія. Восьмий тиждень «Зважені та щасливі»-8 стане справжньою перевіркою для учасників на взаєморозуміння та довіру. Хто її пройде, а кого зламають страшні умови? Що очікує на родини вже сьогодні?
У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся відповіді на питання:
- Які найжорстокіші знущання за вісім сезонів чекатимуть на команди?
- Хто не витримає умов на безлюдному острові?
- Як родини сприймуть новину про наявність мафії серед учасників?
- Як розподілятимуть 50 000 калорій, які учасники мають скинути за три доби?
- Хто готуватиме екзотичний сніданок із черв’яків, курячих лапок і легенів?
- Та чому родини відтепер зненавидять ніч?
І тільки на голосуванні ви побачите справжні обличчя усіх учасників, адже вивести мафію на чисту воду просто нереально, тому що під підозрою будуть усі!
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Тож не проґавте вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 8 випуск «Зважені та щасливі»-8, а о 21:30 дивіться онлайн на офіційному сайті.