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Телеканал СТБ / У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин

У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин

Телеканал СТБ

У восьмому випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники опиняться на безлюдному острові.  Будуть «зважені» там не самі, адже серед команд причаїлася мафія. Восьмий тиждень «Зважені та щасливі»-8 стане справжньою перевіркою для учасників на взаєморозуміння та довіру. Хто її пройде, а кого зламають страшні умови? Що очікує на родини вже сьогодні?

У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся відповіді на питання:

  • Які найжорстокіші знущання за вісім сезонів чекатимуть на команди?
  • Хто не витримає умов на безлюдному острові?
  • Як родини сприймуть новину про наявність мафії серед учасників?
  • Як розподілятимуть 50 000 калорій, які учасники мають скинути за три доби?
  • Хто готуватиме екзотичний сніданок із черв’яків, курячих лапок і легенів?
  • Та чому родини відтепер зненавидять ніч?

І тільки на голосуванні ви побачите справжні обличчя усіх учасників, адже вивести мафію на чисту воду просто нереально, тому що під підозрою будуть усі!

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Тож не проґавте вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 8 випуск «Зважені та щасливі»-8, а о 21:30 дивіться онлайн на офіційному сайті.

Video: У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин

У 8 випуску Зважені та щасливі 8 учасники опиняться на безлюдному острові. Також на восьмому тижні Зважені та щасливі 2018 учасники шукатимуть мафію.

Video: У 8 випуску «Зважені та щасливі»-8 шукатимуть мафію серед родин

У 8 випуску Зважені та щасливі 8 учасники опиняться на безлюдному острові. Також на восьмому тижні Зважені та щасливі 2018 учасники шукатимуть мафію.

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