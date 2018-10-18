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Телеканал СТБ / Зачіски та укладки на коротке волосся: що модно в 2018 році розповів стиліст СТБ

Зачіски та укладки на коротке волосся: що модно в 2018 році розповів стиліст СТБ

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Які тенденції коротких зачісок у 2018 році? Як укласти своє волосся, щоб виглядати стильно і привабливо? Наталя Юдіна, візажист і стиліст, яка працює над образами Мирослави Ульяніної в проекті «Зважені та щасливі», розповіла про найактуальніші зачіски та укладки на коротке волосся.

Перевагою короткого волосся залишається його універсальність. Такі стрижки виглядають неймовірно стильно і підходять жінкам різного віку. Обирайте коротку зачіску, якщо у вас чиста шкіра, симетричні риси обличчя і правильна форма черепа. В іншому випадку всі недоліки та проблемні ділянки будуть більш помітними й підкресленими.

Асиметрія – популярний прийом у створенні модних зачісок на коротке волосся у 2018  році. Актуальні також стрижки піксі, вкорочене каре, боб і гаврош. Наталя Юдіна радить володаркам короткого волосся правильно підбирати відтінок: «Якщо колір фарбування обраний вдало, то зачіска буде виглядати добре навіть без укладки».

На думку провідних дизайнерів і стилістів, карамель, глибокий фіолетовий і коньячний відтінки будуть особливо важливі в створенні образів з коротким волоссям. Втім, сліпо гнатися за тенденціями не варто – завжди враховуйте, що личить саме вам.

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Боб

Найбільш зручна зачіска, яка не втрачає популярності багато років. І це все завдяки її здатності адаптуватися під будь-яку зовнішність. Додатковими перевагами виділяємо легкість в укладанні й рідкісну корекцію. Ви можете поекспериментувати із фарбуванням, а також з довжиною на потилиці та біля обличчя.

Гаврош

Ця тенденція повернулася до нас з 90-х років. Наталя Юдіна пропонує додати до стрижки також фарбування або тонування: «З волоссям такої довжини експериментувати складно, тому якщо хочеться освіжити зачіску, краще пограти з відтінком. Звичайні лаки і гелі для зовсім короткого волосся не підійдуть, я б рекомендувала скористатися пастою для укладки».

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Піксі

Ця стрижка виглядає так: довге волосся на маківці та дуже коротке на потилиці і скронях. Така зачіска підійде жінкам з тонким, слабким волоссям. До того ж вона підкреслює лінію шиї та овал обличчя, візуально роблячи жінку молодшою. Піксі швидко сохне і не вимагає особливих зусиль при укладанні. Носіть цю зачіску з рваними кінцями і подовженим асиметричним чубчиком, який можна пофарбувати в різні кольори.

Вкорочене каре

Ця зачіска ніколи не вийде з моди та завжди буде стильною і привабливою. Класичну стрижку слід доповнити рваними пасмами, недбалим укладанням і кучерями. Правильно обстрижене каре не вимагає особливої ​​уваги при укладанні. Достатньо просто висушити волосся.

Асиметрія

Асиметричні зачіски створюються на основі каре, бобу або піксі, але до них додається індивідуальний контур. Таке поєднання волосся різної довжини і фактурних пасм підходить для будь-якої форми обличчя. Чубчик набік буде виглядати особливо ефектно з такою зачіскою. Також можете зачесати волосся набік, зробивши косий проділ. Багаторівневі зачіски легко укладаються, віднімаючи зовсім небагато часу.

Якщо хочете бути в тренді, спробуйте так звані «морські хвилі». «Ця зачіска дуже актуальна для асиметричних стрижок, каре, укороченого каре», – ділиться Наталя Юдіна. – «Щоб зробити таку укладку знадобиться перукарський сольовий розчин – його можна придбати в будь-якому магазині товарів для краси і здоров’я. Зараз цей засіб випускають як люксові бренди, так і абсолютно доступні бренди мас-маркету. До речі, впливає на волосся сольовий розчин доволі щадно і не пересушує їх. Все, що вам потрібно – нанести засіб на вологе волосся і роздути феном. Виходять не локони, а саме легкі, красиві хвилі».

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