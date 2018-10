Не існує кращого способу змінити свій імідж, підняти собі настрій і навіть почати життя з нової сторінки, ніж змінити зачіску. Яке фарбування для волосся 2018 потрібно обрати, щоб бути в тренді? Модний експерт «Все буде добре» Олена Мельник розповіла про найпопулярніші варіанти фарбування волосся 2018, які ти можеш застосовувати вже сьогодні.

Найбільше в 2018 пощастило блондинкам, тож якщо ви давно хотіли спробувати на собі цей образ — вперед! Але це зовсім не означає, що якщо ви брюнетка і кардинально змінювати образ не збираєтеся, ви будете не в тренді. Під кожен колір волосся існують свої тенденції, і знайти щось до душі може кожна дівчина. Давайте розглянемо основні тренди фарбування волосся 2018 року.

У 2018 році головним трендом стали попелясті відтінки волосся. Поєднуйте їх з іншими кольорами в різних техніках: омбре, балаяж, мелірування, сомбре тощо. Якщо ви хочете кардинально змінити імідж — пофарбуйте волосся в попелястий відтінок повністю. Найкраще цей відтінок підійде блакитнооким дівчатам зі світлою шкірою. Хоча, все, звичайно ж, індивідуально.

У рейтингу найбільш популярних способів фарбування волосся вже не перший рік стоїть техніка омбре. Її особливість — плавний перехід з одного кольору в інший. У класичному варіанті — темний колір ближче до коренів і світлий від середини волосся і до кінчиків.

На піку моди залишається і фарбування за технікою балаяж — «розтяжка» двох-трьох кольорів по всій довжині волосся. Краще, якщо «розтяжка» буде у формі латинської букви V — коли зафарбовуються пасма на бічних сторонах, а потім кінці волосся. Зазвичай використовуються два або три відтінки, що «перетікають» один в одного. Також ви можете сміливо експериментувати і з різкими переходами.

Якщо вам хочеться чогось більш яскравого, ніж «розтяжка» в кольорах, близьких до натуральних, сміливо фарбуйте їх в зелений, рожевий, бузковий – який ваша душа забажає. Кольорове мелірування — тренд 2018 року. Плюс, такий варіант фарбування підходить не тільки блондинкам, але й на брюнетках виглядає дивовижно.

Новий екстравагантний тренд фарбування волосся на 2018 рік. Тут немає плавних переходів і м’яких ліній. Замість цього — чіткі геометричні лінії та яскраві кольори. Підійде таке фарбування не всім: по-перше, у вас має бути рівне волосся, по-друге, піксельне фарбування вимагає щоденної укладки.

