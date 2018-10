Шоу «Цієї миті рік потому»-2018 доводить, що мрії здійснюються. Зірки телеканалу СТБ — В’ячеслав Узелков, Валерій Ославський, Віта Євтушина — надихнулися проектом і розповіли про життєві цілі. Сьогодні ми поділимося юнацькою мрією феномена української естради — Олега Винника. Про що мріяв український співак? Подробиці — в матеріалі!

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник — топовий український співак. Він завоював серця багатьох жінок України. В одному з інтерв’ю Олег вирішив згадати минуле і поділився подробицями свого життя.

До того, як став відомим, співак поїхав на заробітки до Німеччини. Олег працював у німецькій родині лікаря, допомога якого часто була потрібна на музичних виступах.

«Привид опери» — музичний фільм, який підкорив весь світ. У 20 років Олег Винник мріяв потрапити на цей мюзикл. Здавалося, що ця мрія недосяжна, але артисту вдалося її здійснити у 1996 році. Одного разу лікар із сім’ї, в якій працював Олег, отримав два квитки на популярну оперу, один із яких дістався саме йому. Після перегляду емоції українського співака зашкалювали і він пообіцяв собі:

«З цього моменту я зрозумів, що повинен там працювати!».

Саме в Німеччині Олег Винник починає займатися вокалом і вдосконалюватися як артист. Він бере участь у швейцарських і німецьких постановках, поєднує театр, кіно і телепроекти.

У 2011 році Олег Винник повертається на батьківщину і починає сольну кар’єру. Сьогодні його гастролі збирають неймовірну кількість глядачів, а квитки скуповують у перший же день.

