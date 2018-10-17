Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських, напевно, найбільш цілеспрямована співачка в Україні. Нещодавно вона презентувала нову пісню «Peligroso» в Майамі. На особистій сторінці в Instagram Настя розповіла, як здійснила свою мрію. Подробиці — в матеріалі!

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100 днів тому Настя Каменських спільно з популярним косметичним брендом пообіцяла втілити свою мрію в реальність. Нещодавно суддя «Х-фактор»-9 презентувала в Майамі свою нову пісню «Peligroso». Вона завжди мріяла попрацювати з іноземними музикантами, які досягли чималого успіху. І їй це вдалося!

«Була б ця поїздка реальною, якби я не пообіцяла попрацювати зі всесвітньовідомими авторами? Впевнена, що НІ! Я дала обіцянку собі — я її дотрималась!» – пише Настя Каменських.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 16 Окт 2018 в 7:15 PDT

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В Америці українська співачка познайомилася з командами із відомих музичних студій, де записували свої треки Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo і Christina Aguilera. Співпраця з такими професіоналами дала неймовірний результат — Настя Каменських випустила запальний музичний сингл.

Усім шанувальникам співачка рекомендує вірити в себе. Ставити, здавалося б, недосяжні цілі та йти до них:

«Наважуйтеся на більше. Сподіваюся, мій приклад допоможе вам поставити перед собою амбітні цілі та надихне їх досягти».

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