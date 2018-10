Модна стрижка – запорука розкішного образу кожної дівчини. У тренді 2018 року переважають яскраві кольори та сміливі зачіски. Наша фотодобірка допоможе обрати новий стиль, а Мирослава Ульяніна, ведуча «Зважені та щасливі»-8, підкаже, як зробити так, щоб волосся не тільки виглядало модно, але й залишалося здоровим!

Особливою популярністю в 2018-му користуються ультракороткі стрижки, піксі, подовжений боб, каре і боб-каре, а також короткий чубчик. Багато з цих трендових стрижок Мирослава Ульяніна випробувала на собі. Незважаючи на те, що тривалий час ведуча восьмого сезону «найвагомішого» проекту країни надавала перевагу виключно довгому волоссю, одного разу вона все ж таки наважилася змінити образ кардинально.

Якщо приклад Мирослави Ульяніної вас надихнув, пропонуємо ознайомитися з найактуальнішими стрижками 2018 року в фотографіях.

На стрижку «під хлопчика» зважиться далеко не кожна модниця. Але у цієї зачіски багато плюсів. Шевелюру не потрібно укладати і регулярно сушити феном, тому ви надовго забудете про пінки, гелі та лаки. Ідеальний варіант для дівчат з ослабленим волоссям.

Короткі пасма біля скронь і шиї, а довгі на чубку і тім’ячку – це піксі.

Боб – безсумнівний фешн-тренд 2018. Ця модна стрижка популярна у найрізноманітніших варіаціях. Її секрет у тому, що вона підходить дівчатам різного віку й універсальна для будь-якої структури волосся. Особливу увагу дизайнери приділяють подовженому бобу та каре. Якщо ви давно мріяли створити об’ємний, ніжний і романтичний образ – подовжений боб саме для вас.

Як відомо, чубчик личить не всім. Але якщо ви у числі щасливиць, яким пасує така стрижка, то поспішайте до майстра. Модний чубчик можна зробити як володаркам розкішних довгих локонів, так і дівчатам із волоссям середньої довжини і навіть короткостриженим.

Обрати стрижку – половина справи. Щоб волосся справді виглядало розкішно, важливо правильно за ним доглядати. Своїми секретами Мирослава Ульяніна поділилася з редакцією STB.UA.

1. Інвестуйте в здоров’я. На думку Мирослави, жодні диво-засоби не зроблять волосся красивим і міцним, якщо ви зневажливо ставитеся до власного здоров’я:

2. Чисте волосся – бездоганна зачіска. Мирослава Ульяніна розповіла, що миє голову двічі-тричі на день: вранці після пробудження, потім після спортзалу і перед сном. Щоб не нашкодити волоссю, ведуча рекомендує використовувати засоби для повсякденного догляду з максимально натуральним складом. Якщо сумніваєтеся, краще проконсультуватися з дерматологом і трихологом: фахівці допоможуть підібрати догляд, який ви зможете використовувати так часто, як це потрібно вашому волоссю.

3. Довіртеся професіоналам. Ведуча «Зважені та щасливі»-8 зізналася, що ніколи не підстригає себе самостійно. Будь-які маніпуляції, пов’язані зі зміною довжини, стилю або кольору волосся, краще довірити майстру. А ось робити зачіски Мирослава полюбляє власноруч:

