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Телеканал СТБ / «МастерШеф»-8 випуск 15: перепілка по-королівськи від Даринки Цокало

«МастерШеф»-8 випуск 15: перепілка по-королівськи від Даринки Цокало

Телеканал СТБ

У минулому випуску відразу двоє учасників покинули «МастерШеф»-2018. А на цей раз кулінари продемонструють, що таке справжнє фіаско на кухні. Чи впораються із форс-мажором їхні геніальні розуми, дізнаємося вже в 15 випуску «МастерШеф»-8.

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  • Учасники будуть дуже довго і старанно готувати страви, але в кінці все піде не так!
  • Хто зіпсує усю виконану роботу і засмутить інших учасників?
  • І чи зможуть кулінари-аматори пробачити свого колегу, який переробив майже ідеальну страву?
  • Даринка Цокало буде «чаклувати» над перепілкою, а решта учасників постарається усіма силами її підтримати.
  • Що в результаті приготує Даринка? Можливо, у неї дійсно вийшла королівська перепілка!

Більше на тему: Дарина Рубан: Якщо я тут, у мені теж є щось особливе

Дивіться 15 випуск «МастерШеф»-8 вже сьогодні на телеканалі СТБ!

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