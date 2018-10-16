У минулому випуску відразу двоє учасників покинули «МастерШеф»-2018. А на цей раз кулінари продемонструють, що таке справжнє фіаско на кухні. Чи впораються із форс-мажором їхні геніальні розуми, дізнаємося вже в 15 випуску «МастерШеф»-8.
- Учасники будуть дуже довго і старанно готувати страви, але в кінці все піде не так!
- Хто зіпсує усю виконану роботу і засмутить інших учасників?
- І чи зможуть кулінари-аматори пробачити свого колегу, який переробив майже ідеальну страву?
- Даринка Цокало буде «чаклувати» над перепілкою, а решта учасників постарається усіма силами її підтримати.
- Що в результаті приготує Даринка? Можливо, у неї дійсно вийшла королівська перепілка!
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