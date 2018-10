Макіяж осінь 2018: модні тренди

Модні новинки та тренди з кожним сезоном дивують все більше і більше. Також це стосується і б’юті-тенденцій. Ми вже розповіли, які стрижки стануть популярні восени 2018. Що буде актуальним в осінньому макіяжі 2018? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Темні, винні, чорні, фіолетові, сірі тони в макіяжі створять яскравий і стильний образ. Для того, щоб це виглядало саме так, варто поекспериментувати з відтінками та розставлянням акцентів. Рідкі темні тіні будуть не тільки частиною модних показів, але і елементом повсякденного життя.

Актуальною залишається і природність. Макіяж в стилі нюд підкреслить молодість та свіжість вашого обличчя. Максимально натуральний тон, прозорий блиск або помада на вустах, акуратні брови та легкий рум’янець — все це допоможе створити правильний нюд-образ.

Важливим штрихом стильного зовнішнього вигляду стають брови. Обтяжені, чіткі і темні лінії відходять на другий план. Віддавайте перевагу натуральним кольорам і формам. Звісно, брови повинні бути доглянутими.

Не тільки натуральність в тренді осінніх б’юті-образів, але і шик з блиском! Хайлайтери, іллюмінайзери, гліттери, шиммери — всі вони можуть бути застосовані. Як варто скористатися цією деталлю в макіяжі — вибирати тільки вам. Можна покрити все повіко блискітками, розставити акценти у куточків очей або додати мерехтіння під бровами.

Стрілки, стрілки і ще раз стрілки! Графічні, кольорові, подвійні, матові, блискучі — правильний вибір доповнить будь-який образ, зробивши його максимально стильним. Ця техніка в макіяжі популярна не перший рік. Цієї осені ви можете сміливо доповнити улюблений образ рідкими тінями і мерехтінням.

Трендом модного світу сезону — класична червона помада. Доповнивши її мерехтінням, матовістю або технікою омбре, ви виглядатимете ще ефектніше!

Також актуальними залишаються золотисті та кавові відтінки в макіяжі.

Сміливо приміряйте на себе різні образи, доповнюйте улюблені техніки нанесення макіяжу модними б’юті-знахідками цього сезону. Ви неодмінно будете неперевершені!

