Любовний гороскоп на друге півріччя 2018 року обіцяє кожному знаку зодіаку нові переживання та емоції. На когось чекає повна гармонія зі своєю другою половинкою, хтось зустріне довгоочікуване кохання, а комусь доведеться усіма силами стримувати себе, аби не зруйнувати своє сімейне життя. Циганська ясновидиця Рубіна Цибульська розповіла, на що чекати у коханні кожному зі знаків зодіаку у другій половині 2018 року.

Овнам не варто турбуватися з приводу конфліктів із коханою людиною, потрібно відпустити ситуацію та махнути рукою. Саме така поведінка змусить другу половинку піти назустріч і переглянути своє ставлення.

У другому півріччі в особистому житті Тельців настане новий період. Свіжий ковток нових почуттів підштовхне до спільних поїздок і просто проведення дозвілля разом. Правда, цей час можуть затьмарити зіткнення з минулим життям, але серйозних неприємностей вдасться уникнути.

Близнюки, намагаючись налагодити стосунки і знову зазнавши невдачі, не опустять рук, а почнуть з новою силою. Така наполегливість не залишить об’єкт бажання байдужим. Це стане останньою краплею, і почуття проллються на Близнюків.

Вільні Раки у другій половині року можуть зустріти потенційного претендента для створення міцних стосунків. Зустріч може відбутися в колі друзів. Крім того, цей час буде незабутнім для сімейних Раків, якщо вони відправляться у романтичну подорож.

У Львів виникне серйозна загроза любовним стосункам. Щоб уникнути цього, потрібно прийняти можливість розриву, тільки тоді Леви зможуть побачити свої недоліки і змінитися.

У другій половині року Діви усіма своїми діями показуватимуть, що вони нещасливі. Якщо ваша друга половинка народжена під цим знаком, намагайтеся її зрозуміти, тільки така поведінка може все змінити.

Друга половинка людей, народжених під знаком Терези, зверне увагу на їхню задумливість. Це змусить запідозрити їх у приховуванні чогось. Кохана людина дошкулятиме Терезам розпитуваннями, не розуміючи того, що це просто тимчасовий настрій. Небажання Терезів порозумітися призведе до серйозного непорозуміння наприкінці року.

В особистому житті Скорпіонів у другій половині року все буде рівно і гладко. Ніяких струсів, що добряче їм набридне. До кінця року Скорпіони самі почнуть провокувати бунт, але дивіться не переборщіть, інакше можна зруйнувати ті стосунки, які є.

Стрільцям потрібно побоюватися настирливих шанувальників, які набридатимуть своїми залицяннями. Щоб віднадити їх від ваших дверей, знадобляться зусилля. Але більше неприємностей їхня поведінка доставить сімейним Стрільцям, у яких можуть виникнути сварки і скандали вдома.

Козероги посилено йтимуть до виконання своєї цілком матеріальної мети. Думки тільки про роботу і матеріальне змусять хвилюватися другу половинку, якій хотілося б бачити більше романтики. Але Козерогів не зупинити, тільки після досягнення своєї мети, до кінця півріччя, вони зможуть видихнути і насолодитися товариством другої половинки.

Водоліям зірки обіцяють зустріч, на яку багато людей чекають практично все життя. Для них цей період може стати доленосним, що спричинить кардинальні зміни в любовній сфері. Аби ця зустріч дійсно стала їхньою долею, Водоліям доведеться докласти чимало зусиль і подолати деякі перешкоди. Зате потім все буде якнайкраще.

Друга половина року принесе Рибам неймовірне везіння в любовних справах. У сімейних представників знака передбачається повна ідилія у взаєминах із другою половинкою. Самотні Риби до зими знайдуть нові стосунки.

