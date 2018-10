За допомогою місячного календаря садівника-городника на жовтень 2018 року ви зможете визначити сприятливі дні для обробки землі та посадки рослин. Які дні в жовтні 2018 року будуть найсприятливішими для городництва, розповіла Олена Курилова – експерт «Слідство ведуть екстрасенси», дворазова переможниця «Битви екстрасенсів» і спадкова провидиця.

3, 14–16, 22, 23 – період, коли потрібно займатися посадкою різних рослин. У цей час вони найкраще приживаються в землі та приносять більше плодів. Постарайтеся підібрати якісні добрива, щоб уникнути зайвих турбот в городі.

1, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31 – нічого саджати не рекомендовано. У цей період насіння приживається дуже погано, а через деякий час можуть загинути. Однак якщо все ж потрібно щось висадити, перший час вам слід постійно і ретельний догляд за саджанцем.

2–5, 8, 12–13, 25, 29–31 – надайте форму чагарникам у саду, вирівняйте траву і підріжте дерева. У ці дні можна попрацювати з рослинами, як з витворами мистецтва, і потім вони будуть рости ще краще, принесуть більше плодів і цвіту.

1, 9, 24 – обрізку проводити не можна. Але рекомендовано зайнятися удобренням і навіть пересадкою. Звичайно, всі ці процедури слід робити максимально обережно, щоб не порушити цикл росту рослин.

6, 7, 13, 14, 25, 27, 28 – можна проводити обробку від шкідників і хвороб. Небажано експериментувати з новими видами добрив.

17, 18 – не можна проводити обробку. Але полив і обрізку не припиняйте. Якщо потрібно надати охайний вигляд саду, сміливо займіться цим.

12, 13, 20, 21 – можна підживлювати рослини. Також бажано додавати більше добрив. А ось підсаджувати в сусідню землю щось нове не варто. Новий житель городу може не прижитися і угробити стару рослину.

1, 9, 24 – не підживлюйте. Просто частіше поливайте і підрізайте рослини. Можете посадити щось нове. Все приживеться добре і швидко розростеться.

1, 8, 9, 24, 27, 28 – в ці дні бажано не займатися поливанням.

