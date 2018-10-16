PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на жовтень 2018 року від Олени Курилової

Місячний календар садівника-городника на жовтень 2018 року від Олени Курилової

Телеканал СТБ

За допомогою місячного календаря садівника-городника на жовтень 2018 року ви зможете визначити сприятливі дні для обробки землі та посадки рослин. Які дні в жовтні 2018 року будуть найсприятливішими для городництва, розповіла Олена Курилова експерт «Слідство ведуть екстрасенси», дворазова переможниця «Битви екстрасенсів» і спадкова провидиця.

iStock-898121938

Більше на тему: Гороскоп на жовтень 2018 для всіх знаків зодіаку

3, 1416, 22, 23 – період, коли потрібно займатися посадкою різних рослин. У цей час вони найкраще приживаються в землі та приносять більше плодів. Постарайтеся підібрати якісні добрива, щоб уникнути зайвих турбот в городі.

1, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31 – нічого саджати не рекомендовано. У цей період насіння приживається дуже погано, а через деякий час можуть загинути. Однак якщо все ж потрібно щось висадити, перший час вам слід постійно і ретельний догляд за саджанцем.

25, 8, 1213, 25, 2931 – надайте форму чагарникам у саду, вирівняйте траву і підріжте дерева. У ці дні можна попрацювати з рослинами, як з витворами мистецтва, і потім вони будуть рости ще краще, принесуть більше плодів і цвіту.

1, 9, 24 – обрізку проводити не можна. Але рекомендовано зайнятися удобренням і навіть пересадкою. Звичайно, всі ці процедури слід робити максимально обережно, щоб не порушити цикл росту рослин.

6, 7, 13, 14, 25, 27, 28 – можна проводити обробку від шкідників і хвороб. Небажано експериментувати з новими видами добрив.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року від Ярослави Федорової

17, 18 – не можна проводити обробку. Але полив і обрізку не припиняйте. Якщо потрібно надати охайний вигляд саду, сміливо займіться цим.

12, 13, 20, 21 – можна підживлювати рослини. Також бажано додавати більше добрив. А ось підсаджувати в сусідню землю щось нове не варто. Новий житель городу може не прижитися і угробити стару рослину.

1, 9, 24 – не підживлюйте. Просто частіше поливайте і підрізайте рослини. Можете посадити щось нове. Все приживеться добре і швидко розростеться.

1, 8, 9, 24, 27, 28 – в ці дні бажано не займатися поливанням.

Більше на тему: Магнітні бурі у жовтні 2018: розклад для метеозалежних людей

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send