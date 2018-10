Хелловін 2018: як і де відсвяткувати

Крім того, що свято Хелловін традиційно відзначається в англомовних країнах, воно набирає обертів популярності і в Україні. З кожним роком, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ви можете побачити все більше зловісних гарбузів, страхітливого декору, таємничих незнайомців в страшних костюмах та інших традиційних для цього свята атрибутів. Ми вже розповідали про те як підібрати образ до цього свята, а тепер розповімо як і де провести ніч на Хелловін 2018 так, щоб вона принесла масу задоволень та запам’яталася надовго.

Зловісне свято в різних країнах світу відзначається з властивим національності колоритом. Наприклад в Ірландії, на батьківщині Хелловіна, практично на кожному вікні можна побачити відомий гарбуз, а діти одягаються в страхітливі костюми та вирушають за солодощами до сусідів. Крім того, напередодні свята, ірландці люблять пекти спеціальний пиріг, який передбачає майбутнє.

А ось в США та Канаді, де Хелловін вважається найпопулярнішим, вулиці та будинки просто потопають в цукерках та традиційному для цього дня декорі. Щорічно влаштовується багато заходів, вечірок та парадів. До речі, вирізати незмінний атрибут, Світильник Джека, з гарбуза, почали саме в США. До цього зловісними обличчами декорувалися ріпи та картопля.

В Україні традиція святкування Хелловіна з’явилася не так давно. Однак з кожним роком його популярність набирає обертів. Куди відправитися напередодні Хелловіна цього року? Ми підібрали найкращі варіанти як провести цей день так, щоб максимально проникнутися атмосферою свята.

Бал у Воланда

31 жовтня, 20:00

Д12, вул. Десятинна, 12

Вартість: 700 грн

Хочете вибрати головну Маргариту вечора? А може, випити коктейль від містичного бармена? Приходьте на бал у Воланда і пориньте в знамениту атмосферу булгаковської історії, вічної та містичної. Також на вас чекає шоу-балет грішниць, сеанс чорної магії та багато іншого.

Рукописи горять. Halloween у музеї Булгакова

30–31 жовтня, 20:00–22:00

вул. Андріївський узвіз, 13

Вартість: 400 грн

У цю незвичайну ніч ви зможете зануритися у справжню містичну атмосферу в музеї Булгакова на Андріївському узвозі, 13. На заході діє коктейльний дрес-код: дівчата — чорне з елементами срібного, чоловіки — чорно-біле, метелики вітаються.

Хелловін на Лисій горі

31 жовтня, 19:00–23:00

Контрактова площа

Вартість: 250 грн

На вас чекають ворожіння біля багаття, чарівне зілля, знайомства з новими людьми і прогулянка нічним Києвом. На заході розкажуть легенди Андріївського узвозу, познайомлять з традиціями свята і багато іншого. Приходьте і пориньте в атмосферу Хелловіна по-київськи!

Halloween horror night 2018

27–28 жовтня, 17:00

пр-т Перемоги, 112

Вартість: 200 грн

Страхітливий грим, 13 годин живої електронної музики і божевільних танців. На вас чекає спекотне мексиканське видовище! На заході будуть запалювати ліхтарі, розставляти свічки на цвинтарі, розмальовувати черепи й обличчя, пити текілу і, як завжди, веселитися до ранку.

Ну а якщо ви не маєте можливості або бажання відвідати перераховані вище заходи, то відчути всю атмосферу свята допоможуть фільми:

Жах перед Різдвом

Американський повнометражний ляльковий анімаційний фільм-мюзикл режисера Генрі Селика, а також продюсера та співценаріста Тіма Бертона. За сюжетом, головний герой, житель міста Гелловіна, знаходить портал в місто Різдва і, щоб позбутися від одноманітності, вирішує відзначати нове свято.

Сяйво

Фільм культового американського режисера Стенлі Кубрика. Дія картини розгортається в готелі під назвою «Оверлук», куди приїжджає влаштовуватися доглядачем письменник — Джек Торренс. Адміністратор готелю розповідає герою про те, що раніше там сталося жахливе вбивство, яке скоїв один з попередніх доглядачів. Джек не надає розповіді серйозного значення. А даремно…

Відьма з Блер: Курсова з того світу

Культовий фільм жахів 1999 року, знятий представниками незалежного американського кіно. Історія про трьох студентів кіновідділення коледжу, які заблукали та безслідно зникли в лісах штату Меріленд, під час зйомок курсового проекту про місцеву легенду — відьму з Блер.

