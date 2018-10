Вже сьогодні, 15 жовтня, на телеглядачів чекає новий випуск «Хата на тата»-7. Героєм сюжету стане видатний гонщик Юра Черваньов, він же «вовчанський найкрутіший пацан» на старенькому мотоциклі «Мінськ» 1973 року випуску. Поки тато відвідує тусовки та їздить на мотоциклі, його дружина Інна встигає ходити на роботу, працювати по господарству і виховувати дітей. Але скоро чоловікові доведеться приміряти цю роль на себе!

Більше на тему: Дружина олігарха: Після проекту чоловік передав бізнес синові

Свіжий випуск розповість:

Дізнайтеся відповіді на ці питання – не пропустіть повний випуск 8 «Хата на тата»-7!

Дивіться відеоанонс онлайн вже зараз!

Video: Про що розповість новий випуск «Хата на тата»-7 У 8 випуску Хата на тата-7 глядачі дізнаються про тата-гонщика, який мотоцикли любить більше, ніж власну сім'ю. Що ще чекає в новому випуску - читайте в матеріалі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.