Вже сьогодні, 15 жовтня, на телеглядачів чекає новий випуск «Хата на тата»-7. Героєм сюжету стане видатний гонщик Юра Черваньов, він же «вовчанський найкрутіший пацан» на старенькому мотоциклі «Мінськ» 1973 року випуску. Поки тато відвідує тусовки та їздить на мотоциклі, його дружина Інна встигає ходити на роботу, працювати по господарству і виховувати дітей. Але скоро чоловікові доведеться приміряти цю роль на себе!

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Свіжий випуск розповість:

Яке завдання Юрій не зміг виконати через страх?

Чому тато рознервувався на роботі своєї дружини?

Чим герою довелося пожертвувати заради сім’ї?

Чому вже на другий день чоловік пустив сльозу?

Які невдачі переслідували тата Юру в ході випробувань?

Чи зміг герой виконати головне бажання Інни?

Як тато Юра реабілітувався перед дітьми?

Дізнайтеся відповіді на ці питання – не пропустіть повний випуск 8 «Хата на тата»-7!

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Video: Про що розповість новий випуск «Хата на тата»-7 У 8 випуску Хата на тата-7 глядачі дізнаються про тата-гонщика, який мотоцикли любить більше, ніж власну сім'ю. Що ще чекає в новому випуску - читайте в матеріалі.

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