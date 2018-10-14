14 жовтня о 19:00 телеглядачі побачать другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Дванадцять найсильніших екстрасенсів сезону визначені, і тепер настав час для справжнього протистояння між білими і чорними. В кінці випуску проект традиційно залишить найслабший екстрасенс.

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Свіжий випуск розповість:

Чому перед першим випробуванням між учасниками спалахнув конфлікт?

На яку болючу точку наступила Олеся Січкар і чому розплакалася Анна Арджеванідзе?

Хто на очах у натовпу буде з ніг до голови облитий водою та обсипаний опаришами?

Яке зло переслідує сім’ю, що в останній надії звернулася по допомогу до екстрасенсів? Чому одна за одною на той світ відправляються дочки героїні та до чого тут ім’я Анна?

За допомогою яких методів ясновидці намагалися насолити конкурентам? І чому Олеся Січкар буквально увірвалася на випробування Саги?

Чи зможуть екстрасенси здолати власний егоїзм і об’єднатися заради порятунку сім’ї?

Хто з екстрасенсів відправиться додому?

Не пропустіть другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонс 2 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»

Video: Чи зможуть білі та чорні об’єднатися у другому випуску «Битви екстрасенсів»-19 Другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать 14 жовтня в 19.00. Учасники традиційно пройдуть два випробування. У фіналі випуску найслабший екстрасенс відправиться додому.

Video: Чи зможуть білі та чорні об’єднатися у другому випуску «Битви екстрасенсів»-19 Другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать 14 жовтня в 19.00. Учасники традиційно пройдуть два випробування. У фіналі випуску найслабший екстрасенс відправиться додому.

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