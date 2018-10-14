14 жовтня о 19:00 телеглядачі побачать другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Дванадцять найсильніших екстрасенсів сезону визначені, і тепер настав час для справжнього протистояння між білими і чорними. В кінці випуску проект традиційно залишить найслабший екстрасенс.
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Свіжий випуск розповість:
- Чому перед першим випробуванням між учасниками спалахнув конфлікт?
- На яку болючу точку наступила Олеся Січкар і чому розплакалася Анна Арджеванідзе?
- Хто на очах у натовпу буде з ніг до голови облитий водою та обсипаний опаришами?
- Яке зло переслідує сім’ю, що в останній надії звернулася по допомогу до екстрасенсів? Чому одна за одною на той світ відправляються дочки героїні та до чого тут ім’я Анна?
- За допомогою яких методів ясновидці намагалися насолити конкурентам? І чому Олеся Січкар буквально увірвалася на випробування Саги?
- Чи зможуть екстрасенси здолати власний егоїзм і об’єднатися заради порятунку сім’ї?
- Хто з екстрасенсів відправиться додому?
Не пропустіть другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.
Дивіться відеоанонс 2 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»
Video: Чи зможуть білі та чорні об’єднатися у другому випуску «Битви екстрасенсів»-19Другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать 14 жовтня в 19.00. Учасники традиційно пройдуть два випробування. У фіналі випуску найслабший екстрасенс відправиться додому.