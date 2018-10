14 жовтня о 19:00 телеглядачі побачать другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Дванадцять найсильніших екстрасенсів сезону визначені, і тепер настав час для справжнього протистояння між білими і чорними. В кінці випуску проект традиційно залишить найслабший екстрасенс.

Свіжий випуск розповість:

Не пропустіть другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонс 2 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»

Video: Чи зможуть білі та чорні об’єднатися у другому випуску «Битви екстрасенсів»-19 Другий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать 14 жовтня в 19.00. Учасники традиційно пройдуть два випробування. У фіналі випуску найслабший екстрасенс відправиться додому.

