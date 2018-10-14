Сьогодні, 14 жовтня відзначається День захисника України! Привітати рідних та знайомих захисників держави – означає підняти їхній бойових дух, додати сил та зміцнити віру в перемогу! У цьому матеріалі ви знайдете найкращі привітання з Днем захисника України у віршах та для смс, які потішать чоловічі серця.
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Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
Осінь-смаглявка листя зриває,
Пісню дощу за віконцем співає,
В шати багряні вдягає діброву,
В гості веде Пресвятую Покрову!
Хай на Покрову в пору осінню
Ждуть тебе щастя, удача й везіння,
Завжди фортуна крилом огортає!
З святом тебе, захисник мій, вітаю!
Кожен справжній чоловік
Святкувати день цей звик!
А справжнішого, ніж ти,
Чоловіка не знайти!
Гарний, мужній і стрункий,
В мене ти один такий!
А мораль вірша така –
Любий, з Днем захисника!
Ти чоловік! Для нас опора!
Ти наш сімейний захисник
Сьогодні, завтра і учора
Коханий нами рятівник!
З Днем захисника вітаю!
Ти сміливий без питань,
Мудрості тобі бажаю
І кохання без зітхань!
Тебе сьогодні ми вітаєм,
І щиро від душі бажаєм:
Щасливих днів, багато ласки,
Принцесу лагідну із казки,
І перемогу у житті –
Хай все дістанеться Тобі!
Вітаю тата
Зі святом чоловічим:
В юності, я знаю,
В армії служив.
Значить також воїн,
Хоч і не командир.
Свята гідний,
Зберігав весь мир!
Коханий, милий, дорогий,
Хочу сказати тобі спасибі,
За те, що ти завжди зі мною,
Прибуде нехай з тобою сила!
Адже ти країну свою
Від усіх проблем оберігаєш,
Хай щастя для тебе співає,
І ніколи турбот не пізнаєш!
Хай люблять тебе друзі й бояться вороги,
Хай буде мирне небо і спокій навкруги,
Нехай тебе до щастя зоря твоя веде,
Здоров’я хай нізащо тебе не підведе!
Хай розум буде гострим і сильною рука,
Вітаю тебе, татку, – свого захисника!
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
Обов’язково привітайте рідних та знайомих чоловіків із Днем захисника України!